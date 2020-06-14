Испания откроет свои границы для стран ЕС, которые входят в Шенгенскую зону 21 июня, за исключением Португалии.

Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.

Правительство Испании заявило, что разрешит въезд в страну со стран Шенгенской зоны ЕС с 21 июня. Кроме того, границы с Португалией будут открыты 1 июля.

Также испанское правительство разрешило иностранным туристам въезжать в Испанию без карантина с 1 июля.

Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну. Санчес отметил, что туристы уже могут строить планы связаны с посещением Испании. Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.

По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.