Об этом идет речь в материале международного информационного агентства Reuters.
Правительство Испании заявило, что разрешит въезд в страну со стран Шенгенской зоны ЕС с 21 июня. Кроме того, границы с Португалией будут открыты 1 июля.
Также испанское правительство разрешило иностранным туристам въезжать в Испанию без карантина с 1 июля.
Напомним, премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что с июля страна ослабит ограничения и разрешит иностранцам въезжать в страну. Санчес отметил, что туристы уже могут строить планы связаны с посещением Испании. Он добавил, что испанские власти гарантируют безопасные условия.
По словам Санчеса, решение принято после нескольких недель планирования центральных и региональных правительств.
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- Туристический сезон в этом году не отменяется, несмотря на ситуацию с коронавирусом и карантином, и украинские туристы могут рассчитывать на отдых в ряде стран. Согласно прогнозам, будут готовы принять туристов Египет, Турция, некоторые Балканские страны, Греция. Последняя ранее планировала открыть сезон с 1 июля.