Об этом сообщает местное издание Rai News.

“Все аэропорты можно будет вновь открыть с 3 июня, когда снова будут разрешены межрегиональные и международные перевозки, а ограничения на общественный транспорт исчезнут”, – сказала министр транспорта страны Паола Где Мишеле.

По данным Университета Хопкинса, на 16 мая Италия занимает шестое место по количеству инфицированных коронавирусом. За время эпидемии в стране коронавирус подтвердили в 227 364 человек, умерло – 32 330 человек.