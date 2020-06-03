С 3 июня в Италии открыли границы для путешественников из большего количества европейских стран. По прибытии в страну они не обязаны проходить 14-дневный карантин.

Об этом сообщает итальянское издание Corriere dela Serra.

На данный момент разрешение приезжать в Италию без прохождения карантина имеют только граждане из страны Евросоюза и Шенгенской зоны.

Также в стране снимут ограничения на поездки внутри страны, то есть можно будет ездить из региона в регион без специальных разрешений. Около трех месяцев это было запрещено.

Вместе с тем, Швейцария, которая граничит с Италией, пока не открыла свои границы со страной. Они останутся закрытыми, как минимум, до 15 июня.