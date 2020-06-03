Об этом сообщает итальянское издание Corriere dela Serra.
На данный момент разрешение приезжать в Италию без прохождения карантина имеют только граждане из страны Евросоюза и Шенгенской зоны.
Также в стране снимут ограничения на поездки внутри страны, то есть можно будет ездить из региона в регион без специальных разрешений. Около трех месяцев это было запрещено.
Вместе с тем, Швейцария, которая граничит с Италией, пока не открыла свои границы со страной. Они останутся закрытыми, как минимум, до 15 июня.
- Правительство Италии приняло решение о снятии всех ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня.
- В ЕС опубликовали новые правила для авиаперелетов.