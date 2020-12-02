«Ювентус» – «Динамо»: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов онлайн

В среду, 2 декабря, состоится матч 5 тура Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо".

#Буквы рассказывают, когда и где смотреть матч “Ювентус” – “Динамо” онлайн.

Когда: 22:00 по киевскому времени.

Где: Allianz Stadium, Турин

Арбитр: француженка Стефани Фраппар.

“Динамо” удалось лишь один раз победить “Ювентус”. Произошло это как раз на поле соперника. В общем, команда Луческу сейчас борется за место в Лиге Европы. Для этого нужно опередить Ференцварош Реброва. Фактически поединок с “Ювентусом” для “Динамо” существенно ничего не значит. Однако выигрыш принесет команде престиж и дает возможность заработать призовые.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча “Ювентус” – “Динамо”

Украинские зрители смогут посмотреть трансляцию матча на платформах oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке.

Также прямая трансляция состоится на канале “Футбол 2”.

Главным арбитром матча “Ювентус – Динамо”, который состоится 2 декабря, впервые в Лиге Чемпионов назначена женщина.