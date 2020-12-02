«Ювентус» – «Динамо»: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов онлайн

Covid-19 Украина

обновлено 02.12.2020 в 16:02

Всего:

758264 (+13141)

Болеют:

376493 (+13141)

Выздоровели:

369054 (+13882)

Умерло:

12717 (+169)

17:17 Найденный в Румынии загадочный монолит, как и его аналог из Юты, исчез
17:10 Посольство Венгрии об инциденте на Закарпатье: Это был не гимн, а молитва
17:05 Министр культуры Британии призвал Netflix добавить в сериал «Корона» пометку о вымысле
16:28 25-летнего рэпера Лил Яса застрелили после записи нового трека
16:11 В США 9 католических священников обвиняются в сексуальном насилии над детьми: отчет
16:07 Colorful представила пять версий видеокарты GeForce RTX 3060 Ti: названы цены
15:42 Правительство одобрило Концепцию искусственного интеллекта в Украине: что она предусматривает
15:22 Фотографа Александра Ктиторчука задержали по подозрению в развращении несовершеннолетних: детали дела
14:58 Рада определила перечень уважительных причин для отсутствия нардепов на заседаниях
14:38 Звезда «Джуно» Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут и объявила, что она трансгендер
Партнерский материал
14:33 Run Ukraine совместно с Комитетом физического воспитания и спорта МОН запускает игровой челлендж для детей
14:27 NVIDIA официально представила видеокарту GeForce RTX 3060 Ti по цене $399
13:59 Microsoft продает «нелепый» рождественский свитер в стиле MS Paint
13:36 В Японии будут бесплатно вакцинировать население от коронавируса
13:02 В Румынии нашли загадочный монолит, похожий на тот, что пропал из пустыни в Юте
12:46 Первые случаи COVID-19 в США могли быть еще в декабре 2019 года — исследование
12:45 Победа «Шахтера» над «Реалом»: видео голов матча
12:30 В Киеве – более 1 700 новых случаев COVID-19
11:49 YouTube назвал самые популярные в 2020 году видео в США
11:29 Каннабидиол в составе каннабиса не ухудшает вождение авто: исследование
11:00 Пятикратная чемпионка мира по Counter-Strike создала модный бренд
10:09 В повестке дня Рады – защита населения в период карантина и закон по электронным сигаретам: трансляция
09:39 Ученые нашли связь между микрофлорой кишечника и проблемами со сном
09:15 Китайский космический зонд доставит на Землю 2 кг лунного грунта

«Ювентус» – «Динамо»: где и когда смотреть матч Лиги чемпионов онлайн

В среду, 2 декабря, состоится матч 5 тура Лиги чемпионов между туринским "Ювентусом" и киевским "Динамо".

Среда, 2 декабря 2020, 16:39

#Буквы рассказывают, когда и где смотреть матч “Ювентус” – “Динамо” онлайн.

Когда: 22:00 по киевскому времени.

Где: Allianz Stadium, Турин

Арбитр: француженка Стефани Фраппар.

“Динамо” удалось лишь один раз победить “Ювентус”. Произошло это как раз на поле соперника. В общем, команда Луческу сейчас борется за место в Лиге Европы. Для этого нужно опередить Ференцварош Реброва. Фактически поединок с “Ювентусом” для “Динамо” существенно ничего не значит. Однако выигрыш принесет команде престиж и дает возможность заработать призовые.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча “Ювентус” – “Динамо”

Украинские зрители смогут посмотреть трансляцию матча на платформах oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1 HD) по подписке.

Также прямая трансляция состоится на канале “Футбол 2”.

  • Главным арбитром матча “Ювентус – Динамо”, который состоится 2 декабря, впервые в Лиге Чемпионов назначена женщина.
  • В первом туре группового этапа Лиги чемпионов “Динамо” (Киев) уступило туринскому “Ювентусу”.
Теги: Динамо, спорт, футбол, Ювентус

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться