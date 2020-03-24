Столица Украины – Киев может потерять минимум один миллиард гривен из-за кризиса, связанного с борьбой с коронавирусом COVID-19.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала ICTV, информирует пресс-служба КГГА.

Он уточнил, что сейчас разрабатываются несколько планов противодействия, как распространению заболевания, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с ним.

“Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации. Мы не можем прогнозировать, насколько долгий промежуток времени будет длиться так называемый карантин. Мы также зависимы в этой ситуации от мировой экономики. Она имеет большое влияние и на столицу, и Украину в целом”, – подчеркнул Кличко.

Столичный градоначальник также рассказал о трех вариантах развития событий, которые сейчас рассматривают специалисты.

“У нас есть три варианта развития событий: хороший, такой более-менее, а также плохой. Мы все надеемся, что до плохого сценария не дойдет. Но, тем не менее, я могу сказать, что доходная часть бюджета города уменьшится. Это часть бюджета, которая связана с развитием нашего города”, – отметил Кличко.

Он заверил, что постарается реализовать планы “по строительству развязок и мостов”.

Кличко рассказал, что сейчас в Киеве сформировано два штаба. Один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с коронавирусом. Второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.

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(На видео – с 53:40)