Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире канала ICTV, информирует пресс-служба КГГА.
Он уточнил, что сейчас разрабатываются несколько планов противодействия, как распространению заболевания, так и экономическим последствиям, связанным с борьбой с ним.
“Мы готовимся. Делаем все необходимые расчеты, чтобы пройти этот период с минимальными потерями. Предварительные расчеты показывают, что потери для столицы достигнут одного миллиарда гривен. Не исключаю, что эта цифра может увеличиваться в случае обострения ситуации. Мы не можем прогнозировать, насколько долгий промежуток времени будет длиться так называемый карантин. Мы также зависимы в этой ситуации от мировой экономики. Она имеет большое влияние и на столицу, и Украину в целом”, – подчеркнул Кличко.
Столичный градоначальник также рассказал о трех вариантах развития событий, которые сейчас рассматривают специалисты.
“У нас есть три варианта развития событий: хороший, такой более-менее, а также плохой. Мы все надеемся, что до плохого сценария не дойдет. Но, тем не менее, я могу сказать, что доходная часть бюджета города уменьшится. Это часть бюджета, которая связана с развитием нашего города”, – отметил Кличко.
Он заверил, что постарается реализовать планы “по строительству развязок и мостов”.
Кличко рассказал, что сейчас в Киеве сформировано два штаба. Один разрабатывает и воплощает стратегию борьбы с коронавирусом. Второй штаб изучает возможности, как минимизировать потери для бюджета города и предприятий, работающих в столице.
(На видео – с 53:40)
- В течение января-февраля 2020 года с территории Украины были экспортированы медицинские товары, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу COVID-19, на 15,2 млн долларов США.
- По состоянию на утро 24 марта количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине возросло до 84. За сутки зарегистрировано 11 новых случаев.