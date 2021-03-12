Возле Офиса президента Владимира Зеленского на улице Банковой в Киеве заметили авто главы фракции "Слуги народа" в парламенте Давида Арахамии, припаркованное с грубыми нарушениями.

Соответствующие фото опубликовал журналист-расследователь программы “Схемы” Михаил Ткач.

“Руководитель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия приехал в Офис президента “слуги народа” Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором”, — написал Ткач.

Журналист также разместил фото в подтверждение указанного факта. На кадрах можно заметить черную Toyota Land Cruiser. Примечательно, что в этого авто нет в декларации нардепа.

У него вообще, если верить декларации, нет машины. Задекларирована только Mercedes-Benz GLS350, оформленная на жену.

Несмотря на это в октябре Арахамия заявил, что нашел на внешней части своего автомобиля неизвестный черный сверток.