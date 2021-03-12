Соответствующие фото опубликовал журналист-расследователь программы “Схемы” Михаил Ткач.
“Руководитель фракции “Слуги народа” Давид Арахамия приехал в Офис президента “слуги народа” Зеленского и припарковался прямо на пешеходном переходе для народа просто под светофором”, — написал Ткач.
Журналист также разместил фото в подтверждение указанного факта. На кадрах можно заметить черную Toyota Land Cruiser. Примечательно, что в этого авто нет в декларации нардепа.
У него вообще, если верить декларации, нет машины. Задекларирована только Mercedes-Benz GLS350, оформленная на жену.
Несмотря на это в октябре Арахамия заявил, что нашел на внешней части своего автомобиля неизвестный черный сверток.
- Ранее сообщалось, что народные депутаты Александр Дубинский и Антон Яценко часто превышают скорость на дорогах и не платят за нарушения штрафы.