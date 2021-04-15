#Букви проаналізували діяльність ботів у Facebook, що працюють в інтересах експрем'єра Володимира Гройсмана, та з'ясували, яким є типовий "гройсманобот".

Про це йдеться у статті “Лідер відпочиває, ботнет працює: як Володимира Гройсмана у соцмережах просувають”.

Ми вивчили діяльність сотень фейкових облікових записів у Facebook, які залишають позитивні коментарі про Володимира Гройсмана або ж поширюють чи коментують його відеозвернення, дописи, виступи на телеетерах тощо і помітили певну закономірність.

Чимало сторінок, що просувають колишнього очільника уряду в Facebook, створені за однаковим шаблоном. Це порожні акаунти з вигаданими іменами, які заповнюють кількома фотокартками, залишаючи порожніми блоки з інформацією про власника сторінки, його вподобання тощо.

Фото нерідко беруть зі сторінок користувачів з Росії чи Казахстану в Instagram та заборонених в Україні російських соцмережах. Ймовірно, це роблять з метою запобігання випадковому упізнанню осіб на фото та ускладненню їхньої ідентифікації.

З таких акаунтів, до прикладу, ставлять вподобайки сторінкам Гройсмана в Facebook. Розглянемо кілька прикладів.

Ось шанувальниця Гройсмана Валерія Нестеренко. Простий пошук за фотографією показує, що насправді це Карина Гунбіна з Кірова (РФ).

А ця прихильниця Володимира Борисовича не Поліна Борисенко, а Ангеліна Русова з Алмати (Казахстан):

Ще один цікавий випадок — користувачка, на ім’я Ольга Мазур. Місце роботи цього фейкового аккаунту — російський сервіс, який займається розкруткою сайтів та накруткою коментарів у соціальних мережах.

На фото — Юля Бодрих з Липецька.

Діяльність окремих сторінок, як ось “Женя Нерушак”, сконцентрована на поширенні заяв Гройсмана в різних групах, де їх позитивно коментують інші боти.

Список друзів таких ботів-поширювачів містить інших ботів.