Как повлияли нефармацевтические методы сдерживания COVID-19 на грипп и другие респираторные вирусные инфекции в Новой Зеландии.

Об этом пишет журнал Nature.

Данные подготовлены Институтом экологических наук и исследований (Веллингтон), Советом здравоохранения округа Хатт-Вэлли (Веллингтон), медицинским факультетом Университета Отаго в Веллингтоне, Оклендским университетом, министерством здравоохранения Новой Зеландии.

Строгие нефармацевтические меры (NPI), такие как локдаун и закрытие границ, в настоящее время не рекомендуются для борьбы с пандемическим гриппом. Новая Зеландия прибегла к этим NPI для борьбы с коронавирусной болезнью в 2020 году во время первой волны эпидемии.

“Мы наблюдали параллельное и беспрецедентное снижение заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусными инфекциями в 2020 году. Этот результат подтверждает использование этих NPI для борьбы с пандемическим гриппом и другими серьезными респираторными вирусными угрозами”, – говорится в исследовании новозеландских медиков.

Коронавирус впервые было выявлен в Новой Зеландии 28 февраля 2020 года.

При этом пограничные ограничения были введены в стране со 2-го февраля 2020 года. Вскоре после появления первых случаев заражения COVID-19 среди населения власти прибегли к строгим нефармацевтическим мерам (общенациональная изоляция), которые продолжались с 25 марта по 27 апреля 2020 года. Они включали:

– закрытие границы для не новозеландцев и 14-дневный карантин для возвращающихся путешественников;

– массовое тестирование, изоляция, отслеживание контактов и карантин зараженных лиц;

– меры физического дистанцирования – требование оставаться дома, отмена всех массовых собраний, закрытие школ, ограничение внутренних поездок;

– индивидуальные меры профилактики инфекций и борьбы с ними (пропаганда гигиены рук и соблюдения этикета при кашле, пребывание дома с легкими респираторными симптомами и ношение маски в случае недомогания);

– информирование общественности о риске.

Внедрение этих NPI в сочетании с общественной ответственностью эффективно устранило передачу COVID-19 во время первой волны (с 12 февраля по 13 мая 2020 г.).

Эффективность NPI в снижении передачи вируса зависит от характеристик передачи вируса. Если значительная часть передачи происходит до появления симптомов или во время бессимптомного заболевания, влияние скрининга на здоровье населения и изоляции случая от пациента будет снижено5.

Вирус гриппа имеет короткий последовательный интервал, составляющий 2–4 дня. Выделение вирусов достигает пика на ранней стадии болезни (то есть в течение первых 1-3 дней болезни). Эти особенности заражения гриппом означают, что время для эффективного применения мер изоляции и карантина ограничено. Кроме того, бессимптомная инфекция создает трудности для применения нефармацевтических мер.

Все это свидетельствует о том, что нефармацевтические меры не будут эффективными в борьбе с вирусом гриппа. Тем не менее надежных исследовательских данных, которые бы подтвердили такое предположение, не хватает.

Применение Новой Зеландией строгих NPI позволило понять влияние нефармацевтических мер на заболевания, вызываемые гриппом и другими респираторными вирусами. Этот тип знаний является ценным для готовности к пандемии гриппа и планировании превентивных мер для сезонного гриппа.

Стоит отметить, что применение нефармацевтических мер практически свело к нулю обычную эпидемию вируса зимнего гриппа и заметно сократило число других респираторных вирусных инфекций в Новой Зеландии.

Так, с мая по сентябрь 2020 года эпиднадзор за тяжелыми острыми респираторными заболеваниями (ТОРИ) на базе стационаров показал очень низкие уровни заболеваемости ТОРИ, все ниже сезонного порога.

Наблюдалось резкое снижение заболеваемости вирусом гриппа на 67,7% во время и на 99,9% после блокировки.

Заметное снижение было также очевидным для других респираторных вирусов в период после блокировки: респираторно-синцитиальный вирус (RSV; 98,0% снижение), метапневмовирус человека (hMPV; 92,2% снижение), энтеровирус (82,2%), аденовирус (81,4%), вирус парагриппа 1–3 типов (PIV1–3; 80,1%) и риновирус (74,6%).