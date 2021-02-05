Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что уже к концу осени в Украине планируется бесплатно вакцинировать от коронавируса СOVID-19 21 млн человек.

Такое заявление он сделал сегодня во время “Часа вопросов к Правительству” в Верховной Раде, сообщают #Буквы.

“МОЗ рассчитывает до конца осени провести четыре этапа вакцинации от COVID-19. Во время этих этапов доступ к безопасным вакцинам получат почти 21 млн украинцев. Это люди, которые находятся в зоне риска. Общая цель вакцинации – охватить не менее 50% граждан. Такой процент необходим для выработки коллективного иммунитета. В рамках подготовки к национальной вакцинации мы тщательно готовим как логистическую систему, так и медицинских работников, которые будут проводить вакцинацию”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ напомнил, что национальный план вакцинации состоит из 5 этапов, а старт первого запланирован на февраль.

На первом этапе вакцинацию будут осуществлять мобильные бригады (общее количество которых составляет 572).

На втором этапе планируется организовать 1650 пунктов вакцинации, которые будут работать параллельно с мобильными бригадами.

На первом этапе вакцину получат более 367 тыс. человек:

• все сотрудники мобильных бригад по вакцинации;

• все медработники – врачи, средний медицинский персонал, которые работают в медучреждениях, предоставляющих помощь при COVID-19;

• сотрудники лабораторий, которые проводят исследования на COVID-19;

• сотрудники экстренной медпомощи, включая водителей;

• люди, которые находятся в специальных учреждениях, интернатах, домах престарелых, и сотрудники таких учреждений;

• военнослужащие – ВСУ, Национальной гвардии, которые принимают участие в операции Объединенных сил на Донбассе.

На втором этапе будут бесплатно вакцинированы около 2,5 млн человек, на третьем – 7,2 млн, на четвертом – 11 млн человек. Речь идет о людях, которые входят в “группы риска” по тем или иным показателям.

На пятом этапе планируется вакцинировать другие категории населения: граждан от 18 до 59 лет, которые не имеют сопутствующих заболеваний

“Им также будет обеспечен доступ к бесплатной вакцине. Плановый охват на пятом этапе составляет 13 млн граждан”, – подчеркнул Степанов.

Министр также сообщил, что одна из важных задач, которая стоит перед Правительством и Парламентом – популяризация вакцинации. Поскольку сейчас, по данным социологических исследований, менее 50% украинцев готовы к бесплатной вакцинации.