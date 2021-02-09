Об этом заявил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

“Мы планируем начать вакцинацию уже на следующей неделе… Такой масштабной, беспрецедентной вакцинации наша страна еще не знала. Как и не знали другие страны мира”, – отметил он.

Степанов напомнил, что ранее был разработан Национальный план вакцинации, в котором определены этапы ее проведения и “группы риска”, которые получат вакцину в первую очередь.

Степанов заверил, что вакцинация украинцев будет осуществляться “безопасными вакцинами”: разработанными по международным медицинским стандартам; которые прошли доклинический этап испытаний на безопасность применения, а также первую и вторую фазу клинических испытаний; имеют промежуточные результаты третьей стадии клинических испытаний.

Глава МОЗ также прокомментировал критерии эффективности вакцин.

“Когда мы говорим об эффективности вакцин, надо понять, какого именно эффекта мы хотим достичь. Главное – чтобы человек не умер от осложнений, чтобы человек не имел тяжелого течения болезни после вакцинации. Если посмотреть, что такое эффективность вакцин, то есть несколько категорий. Первая – это люди, которые точно не заболеют после введения соответствующей вакцины. Вторая – это люди, у которых вирус таки попадет в организм, но не будет никаких клинических проявлений, то, что называется “бессимптомное течение болезни”. У человека, если он сдаст тест ПЦР в этот период времени, просто будет положительный тест ПЦР, но не будет, подчеркиваю, никаких проявлений. Или человек может заболеть, но будет иметь легкий ход болезни. По такому принципу считается эффективность любой вакцины. Например, вакцин против гриппа, к которым мы уже привыкли”, – рассказал Степанов.

(На видео – с 6:25)

В МОЗ уже опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.

Так, “дорожной картой” вакцинации предусмотрена вакцинация от COVID-19 не менее 50% населения (или 20 866 390 человек) в течение 2021-2022 годов.

Первоначально вакцинация будет проведена: среди медработников (более 681 тыс. человек); военнослужащих ВСУ и Нацгвардии, участвующих в операции Объединенных сил (45 000); работников социальной сферы (более 156 000); людей, проживающих в учреждениях по предоставлению долгосрочного ухода (более 136 000 человек).

Наибольшей группой являются люди пожилого возраста – почти 10 млн человек.

Среди групп людей, которые должны быть вакцинированы, также есть:

• работники критически важных структур (ГСЧС, Нацполиции, МВД, ВСУ);

• учителя и другие работники сферы образования;

• взрослые в возрасте от 18 до 59 лет с сопутствующими заболеваниями;

• люди, которые находятся в местах ограничения свободы, СИЗО, и работники мест ограничения свободы;

• другие категории населения и профессиональные группы, которые находятся в “группе риска”.