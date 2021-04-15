У фракційному чаті народні депутати "Опозиційної платформи - За життя" читали те, що про них пишуть в анонімному Telegram-каналі.

Про це розповідають #Букви.

Нардепи від ОПЗЖ у фракційному чаті ознайомлювалися з інформацією з Telegram-каналу “Карточный Офис”, де писалося про Віктора Медведчука та його “поїздки на поклони російському царю”.

Суть повідомлення:

“Продовжуємо описувати конфлікт навколо Віктора Медведчука, який назріває в ОПЗЖ.

Наше джерело повідомляє, що недавні обшуки в силовому блоці Медведчука на Трухановому острові викликав справжній бунт всередині партії. Від Віктора Володимировича вимагають припинити збирати озброєних тітушок і підставляти колег.

Крім того, за нашими даними, однопартійці наполягають, щоб Медведчук не блокував коменти з приводу російської агресії на Донбасі, а також припинив постійні польоти на поклони російському царю, які він ніколи не погоджував з іншими членами ОПЗЖ.

Партія все більше розколюється на різні групи впливу, більшість з яких категорично незадоволені поведінкою кума Путіна.

Так, наприклад, ми вже згадували про конфлікт Медведчука і Вадима Рабиновича. Останній продовжує бути відсутнім на стратрадах, демонструючи Віктору Володимировичу повний ігнор.

Ситуація продовжує загострюватися”.

Фото: #Букви