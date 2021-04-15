Про це розповідають #Букви.
Нардепи від ОПЗЖ у фракційному чаті ознайомлювалися з інформацією з Telegram-каналу “Карточный Офис”, де писалося про Віктора Медведчука та його “поїздки на поклони російському царю”.
Суть повідомлення:
“Продовжуємо описувати конфлікт навколо Віктора Медведчука, який назріває в ОПЗЖ.
Наше джерело повідомляє, що недавні обшуки в силовому блоці Медведчука на Трухановому острові викликав справжній бунт всередині партії. Від Віктора Володимировича вимагають припинити збирати озброєних тітушок і підставляти колег.
Крім того, за нашими даними, однопартійці наполягають, щоб Медведчук не блокував коменти з приводу російської агресії на Донбасі, а також припинив постійні польоти на поклони російському царю, які він ніколи не погоджував з іншими членами ОПЗЖ.
Партія все більше розколюється на різні групи впливу, більшість з яких категорично незадоволені поведінкою кума Путіна.
Так, наприклад, ми вже згадували про конфлікт Медведчука і Вадима Рабиновича. Останній продовжує бути відсутнім на стратрадах, демонструючи Віктору Володимировичу повний ігнор.
Ситуація продовжує загострюватися”.
Фото: #Букви
- У п’ятницю, 9 квітня, Херсонський міський суд наклав арешт на судно “ROMANCE 1”, яке належить народному депутатові Віктору Медведчуку, кумові президента РФ Володимира Путіна.