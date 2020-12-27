Новый год - это не только подарки и застолье. Настроение может создать и празднично украшенная квартира. Это ответственный и достаточно интересный этап в подготовке к празднику.

#Буквы собрали несколько советов, как можно сделать свое жилище по-новогоднему уютным.

Для начала составьте план, что именно вы бы хотели сделать в квартире, и что для этого необходимо купить, а может и сделать самостоятельно. В Интернете сейчас можно найти множество сайтов с идеями для декора.

Поэтому:

разработайте концепцию новогоднего интерьера;

выберите места для декорирования;

распределите между членами семьи обязанности и приступайте к реализации задуманного.

Согласно китайской традиции, 2021 по восточному календарю будет годом белого металлического быка.

Считается, что бык не любит красный цвет, ведь он его раздражает. Поэтому в интерьере стоит использовать светлые оттенки и натуральные материалы.

Декорирование дверей

Традиционно – это веночки. Их можно купить или сделать самим. Для этого понадобятся тонкие веточки деревьев, хвоя, шишки разного размера, елочные украшения, гирлянды и тому подобное.

Оформление окон

Украинцы издавна украшали окна бумажными вытынанками. Их можно вырезать самим, но это довольно длительный процесс, который требует много терпения.

Для работы понадобится бумага и канцелярский нож. Эскизы можно найти в Интернете.

Декорирование стен

Для создания композиции подойдут длинные, изогнутые ветви деревьев. Обмотайте вокруг ветвей электрическую гирлянду, повесьте елочные слои, или вырежьте снежинки из плотной бумаги. Веточки можно покрасить в белый, серебристый, золотой цвет.

Так же можно создать и панно на стену. На небольшую дощечку можно прикрепить веточки, искусственную зелень, елочные украшения. А на тумбе или столе у такого панно поставьте праздничные свечи, фигурки снеговиков, оленей, заснеженных домиков.

Создайте висящую елку.

Деревянные ветви скрип жгутом и повесьте на стену. В композицию можно добавить елочные игрушки и гирлянды.

Настольный декор

Если нет времени делать сложные композиции, воспользуйтесь живыми ветвями дерева и вазой. Прутики можно покрасить в белый или серебристый цвет. На дно вазы положите прозрачные камешки, искусственный снег. Ветви можно украсить вытынанками, декоративным ожерельем или электрическими гирляндами. Поставить такую вазу можно на камин, комод, стол, подоконник.

Елочные игрушки своими руками

Для создания елочных игрушек подойдут природные материалы, например, шишки. Сухие шишки покрасьте, с помощью клеевого пистолета прикрепите бантик, бусинки – все, украшение готово.

Для создания игрушки можно использовать старые шарики, мешковину, кружево.

Елка

Обязательным атрибутом Нового года – является елка.

Ранее #Буквы рассказывали, как можно сделать елку своими руками.

Для ее создания можно использовать:

гирлянду

игрушки

конфеты

мандарины

имбирные пряники

натуральные шишки

Самодельные елки из натуральных материалов. Для такой елки следует в лесу насобирать веточек, шишек, желудей, орешков, а затем все это приклеить на картонную конусную основу. Можно добавить высушенных цитрусовых, кофейных зерен, палочек корицы.

Сделать новогодний декор самостоятельно нетрудно. Понадобится немного сил и времени, а праздничная атмосфера непременно будет оценена родней на гостями.