Как праздновать украинские города, рассказывают #Буквы.

Киев

Официальное празднование Нового года на Софийской и Контрактовой площадях, а также возле Арки дружбы народов в Киеве пройдет с 19 декабря по 19 января. Воспаление елок состоится 19 декабря в 19:00. Об этом ранее сообщили в КГГА.

В каждом районе столицы будет установлена своя новогодняя елка – всего их будет 10.

В этом году в Киеву будет новогодний маршрут от Арки дружбы народов через вело-пешеходный мост, Владимирскую горку, Аллею художников, Андреевский спуск и до Контрактовой площади. На каждой локации будут зоны для развлечений: каток, колесо обозрения и ледяная горка.

Длина маршрута – 8 км в обе стороны.

Харьков

19 декабря в 17:00 в Харькове состоится официальное открытие новогодней елки на площади Свободы. Еще там планируют установить аттракционы, у которых будут дежурить волонтеры. Работать карусели будут до 19 января. Рождественская ярмарка будет работать до 17 января. Масштабное празднование Нового 2021 планируют провести с 23:00 31 декабря до 3:00 1 января.

В новогоднюю ночь метро будет работать до трех ночи.

Львов

Городской председатель Львова Андрей Садовый заверил, что празднование Нового года и Рождества в городе состоится, несмотря на карантин. По его словам, празднование не будет громким и на это не будут выделять дополнительные средства.

В городе установят новогоднюю елку и рождественскую шопку; с 14 декабря будет работать рождественская ярмарка на площади Рынок. Елку откроют 18 декабря, ее украсят как и в прошлом году.

На площади Рынок посетители должны соблюдать правила: масочный режим, температурный скрининг, ограниченное количество людей.

Винница

В этом году в Виннице не будет новогодней елки в Центральном парке, зато установят вертеп на Майдане Независимости, а праздничная программа состоится в онлайн-формате.

Кроме того, горожане подали петицию к городским властям с просьбой не отменять традиционный рождественская ярмарка.

Одесса

Как сообщили в пресс служба департамента культуры и туризма Одесского горсовета, главная елка города на Думской площади будет установлена в обязательном порядке. Ее открытие планируется на 18 декабря.

Появится на Думской и привычное Сказочный городок со всеми его героями. А вот все мероприятия будут проходить в режиме онлайн.

Запорожье

В Запорожье еще 2 декабря начали монтировать новогоднюю елку. Вокруг елки появятся новые световые инсталляции: Дед Мороз, снеговик и другие сказочные персонажи.

Официально новогодняя елка зажжет свои огни на День Святого Николая, 19 декабря. Однако массовых мероприятий в этом году не ожидается – во избежание распространения коронавирусной инфекции.

Тернополь

Главную елку Тернополя зажгут 19 декабря.

Проведение массовых мероприятий на Театральной площади пока под вопросом.

Днепр

В городе Днепре на площади Героев Майдана устанавливают главную елку. Ее украсят более 300 игрушечных фонариков. В этом году вместо традиционной звезды на вершине елки будет герб Украины.

На площади установят фигурки сказочного городка. На аллее по проспекту Д. Яворницкого установят 58 световых конструкций.

А вот традиционной катка этого года рядом с елкой не будет.

В парке им. Лазаря Глобы будет установлена ​​еще одна искусственная елка высотой 18 метров.

Хмельницкий

В Хмельницком этого года праздничные приготовления начались раньше, чем обычно.

В связи с эпидемией в этом году не предусмотрены средства на монтаж елки подрядной организацией, как это было прошлые годы. Поэтому монтировать ее своими силами работники “Горсвет”.

Начальник управления культуры и туризма городского совета Артем Ромасюкова сказал, что пока не известно, будет работать рождественская ярмарка. “Ситуация динамичная, ежедневно что-то меняется, поэтому на сегодня Оргкомитет не нарабатывал четкого плана по организации праздничной ярмарки”, – сказал чиновник.

Новогодних украшений и праздничных иллюминаций в Хмельницком этом году не докуплялы. Только обновят световую фотозоне.

Чернигов

В Чернигове уже установили новогоднюю елку. Но город отказался от большого торжества.

“Мы отказываемся от большого торжества. Однозначно не будет больших концертов и сцены, будет только елка и минимальное количество фотозоне, которые мы привыкли видеть”, – рассказала заместитель начальника управления культуры и туризма Черниговского городского совета Екатерина Литвин.

Полтава

В Полтаве отказались от традиционных празднований из-за ситуации с коронавируса.

8 декабря коммунальщики начали монтировать металлические конструкции главной елки, которую откроют 19 декабря. Кроме этого, в городе установят несколько фотозоне. Поскольку в стране введен карантин, массовых мероприятий не будет.

Напомним, Кабинет Министров Украины одобрил постановление Министерства здравоохранения о введении жестких карантинных ограничений в период с 8 по 24 января.

Во время январского локдауна запрещается функционирование:

учреждений культуры, развлекательных заведений, выставочных залов;

учебных заведений, кроме детских садов;

средств размещения, кроме гостиниц и учреждений реабилитации;

спортзалов, кроме занятий на улице и тренировок профессиональных команд;

заведений питания, кроме доставки и еды на вынос;

непродовольственных рынков и магазинов.

В новогоднюю ночь заведениям питания разрешат работать до 01:00. Салоны красоты и парикмахерские будут работать только по предварительной записи.

Планируется запретить работу рождественских ярмарок после 8 января и отменить все развлечения вокруг главных елок городов.

Кроме того, государственные и коммунальные учреждения перейдут на удаленную работу и учебу.

Работу общественного транспорта ограничивать не будут.