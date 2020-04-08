Об этом сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел Украины.

Правительство Японии передаст Украине в качестве партнерской поддержки партию противовирусного препарата “Фавипиравир” (“Авиган”). Этот препарат, по информации японских медиков, помогает облегчить течение вирусных заболеваний.

Эффективность “Фавипиравира” при лечении коронавирусной инфекции COVID-19 сейчас исследуется, но, несмотря на это, свой интерес к использованию препарата выражают многие страны.

“Мы благодарны правительству Японии, что очень быстро откликнулись на нашу просьбу о помощи и Украина вошла в перечень 20 стран, которые получат эти лекарства”, — отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Партия препарата будет направлена ​​в Украину через систему ООН. Министерство охраны здоровья осуществит дальнейшее распределение препарата по медицинским учреждениям.