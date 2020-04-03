Об этом она сказала в комментарии “ТСН”.
Инфекционист пояснила, что у медиков остаются вопросы к некоторым препаратам, указанным в протоколе, так как их эффективность не доказана. Кроме этого, у препаратов немало побочных действий.
В частности, она назвала побочные действия таких препаратов, как “Плаквенил”, “Актэмра”, “Калетра”.
“Препарат “Плаквенил”, который нужно применять при COVID-19, имеет серьезные побочные действия, особенно у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и может вызвать серьезные проблемы с нарушением ритма (сердечного)”, – пояснила медик.
Также “Плаквенил” может вызывать гипергликемию.
Этот препарат украинские медики используют при легких случаях заболевания COVID-19 в и случаях средней степени тяжести. По словам Антоненко, за время лечения медики так и не смогли определить – эффективен ли он.
По причине того, что препараты, одобренные МОЗ, имеют немало побочных реакций и перекрестное действие, врач-инфекционист посоветовала медикам быть предельно внимательными и взвесить все “за” и “против”, назначая их пациентам с хроническими заболеваниями.
В группе риска пациента с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, гипертонической болезнью.
“Препарат “Калетра”, который используют при лечении ВИЛ, и препарат “Актэмра”, который используют при лечении ревматоидного артрита, могут вызвать иммуносупрессию (ослабление иммунитета, – ред.). Они рекомендованы в протоколе”, – сказала медик.
Также врач-инфекционист рассказала, что некоторые из рекомендованных препаратов плохо переносятся. У пациентов возникает рвота (при приеме препарата “Калетра”) и тошнота.
Сегодня, 3 апреля, в регионы отправят 2250 упаковок препарата “Плаквенил”, который применяют для симптоматического лечения при тяжелых и крайне тяжелых формах заболевания коронавирусной инфекцией.
- По состоянию на 3 апреля в Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.