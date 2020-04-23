Covid-19 Украина

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Япония отказалась от жесткого карантина, потому что «уничтожить коронавирус невозможно»

В Японии решили отказаться от жесткого карантина, поскольку "уничтожение коронавируса невозможно" и нужно защитить экономику.

Четверг, 23 апреля 2020, 13:15

Об этом заявил глава экспертного комитета по ситуации с COVID-19 страны Сигеру Оми, пишет Financial Times.

Отмечается, что Япония, как и Швеция, стремилась ограничить количество подтвержденных случаев COVID-19, не ограничивая экономическую активность и не делая обязательным социальное дистанцирование.

“Япония хочет сократить количество случаев, но невозможно свести его к нулю из-за характера заболевания”, – отметил Оми.

Он добавил, что тяжесть будущих волн будет зависеть от того, насколько поведение общества адаптируется к вирусу.

Премьер-министр Синдзо Абэ объявил чрезвычайное положение в семи префектурах 7 апреля, которое впоследствии распространилось по всей стране. В отличии от принудительных ограничений в большинстве стран Европы и в некоторых штатах США, социальное дистанцирование в Японии является добровольным – отчасти из-за конституционного права на свободное передвижение. Некоторые предприятия, такие как спортивные залы закрыты, но другие, к примеру рестораны, остаются открытыми. Однако бизнес критикует даже эти ограничения.

Соблюдение гигиены и эффективное отслеживание контактов способствовало тому, что вспышка коронавируса в Японии росла медленно.

Оми призвал японскую общественность усилить социальную дистанцию, предупредив, что невыполнение этого требования вынудит продолжить чрезвычайное положение.

“Если получится избежать 80 % контактов, мы рассчитываем значительно снизить уровень инфекции без карантина для наших граждан”, – добавил он.

По его словам, цель состоит в том, чтоб сократить количество случаев до уровня, когда их можно контролировать путем отслеживания контактов.

Оми также добавил, что хочет расширить возможности тестирования в Японии до такой степени, чтобы каждый, кто нуждается в медицинской помощи, мог пройти тестирование.

  • В Японии выделили 1 миллиард долларов США для борьбы с последствиями коронавируса.
  • Бывший министр охраны здоровья Японии и экс-губернатор Токио Еити Масудзоэ заявил, что количество случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Японии может в 10 раз превышать данные официальной статистики.
Теги: Коронавирус, Япония, карантин

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