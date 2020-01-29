Об этом сообщила в Facebook народный депутат от “Европейской солидарности”, бывшая доброволец-медик “Правого сектора” Яна Зинкевич.

Как сообщалось ранее, в понедельник водитель автобуса из Луцка в Киев высадил в ночное время посреди трассы двух девушек-волонтеров Ярину Черногуз и Анастасию Конфедерат. Это произошло после того, как они попросили водителя выключить русскоязычный сериал, который был включен в автобусе. Компания-перевозчик встала публично принесла девушкам извинения, вернула средства, потраченные ими на билеты, а также применила санкции к водителю — он был уволен.

На этом инцидент мог быть исчерпан, однако народный депутат от фракции “Слуга народа”, замглавы парламентского комитета по вопросам свободы слова Евгений Брагарь заявил о своем намерении написать на девушек заявление в полицию якобы из-за нарушения равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности (ст. 161 УКУ).

“Евгений Брагарь решил написать заявление на Ирину и Анастасию в ГУ Нацполиции Украины за притеснения русского языка, апеллируя к 161 статье УК. На самом деле статья 36 Закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” четко говорит, что услуги в сфере транспорта в Украине предоставляются на государственном языке. Если водитель считает трансляцию сериала “услугой”, то должен позаботиться о том, чтобы эта “услуга” была предоставлена ​​на украинском языке”, — отметила Зинкевич.

Зинкевич резко осудила такое намерение Брагаря, отметив, что речь идет о притеснении населения, говорящего на государственном языке, какое наблюдалось во время президентства сбежавшего президента Виктора Януковича.

“Мы вернулись к тем временам, когда притеснения украинского языка, украинского сознания, украинской ментальности снова воспринимают как норму — и это не нормально. Это кощунство на фоне смертей людей, которые защищали этот язык не только в наше время, но и в далеком прошлом. … Понимаете ли вы, каким будет следующий шаг? Убийства, увечья, теракты, бытовой буллинг за то, что ты общаешься государственным языком может стать общественной нормой. Будут страдать люди. Будут страдать граждане Украины, которые живут в Украине и общаются на государственном языке. Такое уже было — во времена правления Януковича и его пособников вроде Табачника, даже историю нашу переписывал в угоду Москве. Язык запрещали более сотни раз – но народ всегда оберегал ее. Наш язык — это не просто набор слов с определенными лингвистическими признаками, это сакральная вещь, окропленная нашей кровью”, — добавила депутат.

Также она призвала Брагаря отказаться от идеи писать заявление на девушек, чтобы сохранить собственную репутацию.

Стоит отметить, что не один Брагар выступил с обвинениями в адрес волонтерок. Так скандальный народный депутат от “Оппозиционной платформы — За жизнь” Илья Кива заявил, что “накажет виновных” девушек и предложил работу и юридическую помощь уволенному после скандала водителю.

“Уволенному водителю маршрутки, в которой произошёл инцидент с девушками-волонтёрами, которым не понравился просмотр пассажирами российского сериала, готов предоставить работу и юридическую поддержку в суде. Так как считаю его увольнение незаконным и совершенным под давлением крайних правых националистов. Мы придем к власти и остановим беспредел, происходящий в нашей стране и точно накажем виновных”, — заявил Кива.