Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.
Согласно, официальным данным, обнародованным в четверг, во Франции в первом квартале произошло самое резкое экономическое сокращение со времен Второй мировой войны в первом квартале.
Французское агентство статистики INSEE подсчитало, что валовой внутренний продукт Франции за квартал сократился на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.
- Напомним, правительство Франции ужесточит контроль за иностранными инвесторами.
- В Министерстве экономики ФРГ заявили, что Германия готовит изменения к правилам внешней торговли, которые будут распространятся на компании в сфере здравоохранения.