Французская экономика достигла самых низких показателей за все время после окончания Второй мировой войны.

Об этом сообщает международное информационное агентство Reuters.

Согласно, официальным данным, обнародованным в четверг, во Франции в первом квартале произошло самое резкое экономическое сокращение со времен Второй мировой войны в первом квартале.

Французское агентство статистики INSEE подсчитало, что валовой внутренний продукт Франции за квартал сократился на 5,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.