Видео опубликовало издание “Ґрати”.

Еще перед началом брифинга к Черновол подошли двое правоохранителей. Бывший парламентарий заявила им, что пришла протестовать против назначения Бабикова, так как является одной из потерпевших по “делам Майдана”. После короткого разговора силовики ушли.

Позже Татьяна Черновол перешла на другую сторону зала, ко входу. Она снимала Бабикова на телефон, и в какой-то момент ее силой вывели мужчины.

Охрана Госбюро расследований силой выставила депутата Верховной Рады восьмого созыва Татьяну Черновол с брифинга новоназначенного первого замдиректора ГБР Александра Бабикова. Черновол пришла протестовать против назначения как одна из потерпевших по “делам Майдана”. Ее, как и многих других участников протестов, возмущает, что Бабиков как адвокат защищал интересы беглого президента Виктора Януковича в одном из судебных процессов. Опубліковано Ґрати Вівторок, 28 січня 2020 р.

В холле здания Черновол заявила, что ей повредили ногу.