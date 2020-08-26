Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, что у него есть прямой диалог с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Об этом он сказал в интервью изданию Euronews.

Зеленский отметил, что в необходимый момент у него есть прямой диалог с главой России. К примеру, прямой разговор между Путиным и Зеленским состоялся перед введением режима тишины. По словам украинского президента, его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность такого диалога.

“Я не боюсь прямого диалога с Президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность – говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить – не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будем диалога, не станем звонить, когда это нужно, – мирного результата не будет”, – рассказал Зеленский.