Об этом он сказал в интервью изданию Euronews.
Зеленский отметил, что в необходимый момент у него есть прямой диалог с главой России. К примеру, прямой разговор между Путиным и Зеленским состоялся перед введением режима тишины. По словам украинского президента, его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность такого диалога.
“Я не боюсь прямого диалога с Президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность – говорить, и эти разговоры продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить – не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будем диалога, не станем звонить, когда это нужно, – мирного результата не будет”, – рассказал Зеленский.
- В Новоайдарском районе Луганской области погиб украинский военный — старший лейтенант Владимир Рудик. Об этом сообщили спустя 3 дня после его смерти.
- Как известно, режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе начался с 00:01 понедельника, 27 июля. Он был нарушен противником уже через 20 минут после начала.
- По данным разведки, в течение первой недели “режима тишины” на Донбассе Россия перебросила на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей не менее 10 единиц боевой бронированной техники и около 30 грузовых автомобилей с оружием.