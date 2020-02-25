Половина экспертов считает, что использование цифровых технологий ослабит демократию в период до 2030 года из-за скорости и масштабов искажения реальности, упадка журналистики и влияния надзорного капитализма. Треть ожидает, что технологии укрепят демократию, поскольку реформаторы находят способы дать отпор информационным воинам и хаосу.

Об этом сообщает Pew Research Center.

За последние четыре года – время принятия решения о Brexit в Соединенном Королевстве, президентские выборы в США и ряд других выборов – цифровое потрясение демократии было главной проблемой.

Противостояние крупным американским компаниям, работающим в сфере высоких технологий, становится все более очевидным: правительства активно проводят расследования в отношении технологических компания, а некоторые технологические фирмы сами требуют государственного регулирования.

Фонд Найт в 2019 году объявил, что он выделяет гранты в размере 50 миллионов долларов США для стимулирования развития новой области исследований, посвященных влиянию технологий на демократию.

В свете этой шумихи Исследовательский центр Пью и Интернет-центр “Илон” при Университете Элона собрали экспертов по технологиям летом 2019 года, чтобы получить представление о потенциальных будущих последствиях использования технологий для демократии. В целом, 979 новаторов, разработчиков, лидеров бизнеса и политики, исследователей и активистов ответили на следующий вопрос:

Влияние технологий на демократические институты/представительство

Как теперь граждане, группы гражданского общества и правительства будут влиять на основные аспекты демократии и демократического представительства в период с 2030 года? Будут ли они ослаблять основные аспекты демократии и демократического представительства, наоборот – укреплять или же мало что изменится в основных аспектах демократии и демократического представительства?

Около 49 % респондентов считают, что использование технологий ослабит основные аспекты демократии и демократического представительства в следующем десятилетии, 33 % говорят, что усилит, а 18% говорят, что не будет значительного изменения в следующем десятилетии.

Некоторые эксперты думают, что к 2030 году информационная среда ухудшится из-за появления фейковых видео и других тактик дезинформации. Они опасаются, что это также связано с сопротивлением, с которым сталкивается независимая журналистика. Более того, многие из этих экспертов говорят, что они беспокоятся о будущем демократии из-за влияния крупных технологических компаний и их роли в демократическом дискурсе, а также того, как эти компании используют данные, которые они собирают о пользователях.

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Джонатан Морган, старший исследователь дизайна из Фонда Викимедиа, описал проблему следующим образом: “Меня в первую очередь волнуют три вещи. 1) Использование социальных сетей заинтересованными группами для распространения дезинформации стратегическим, скоординированным образом с целью подорвать доверие людей к учреждениям или убедить их верить в то, что не соответствует действительности. 2) Роль закрытых закрытых платформ, управляемых ориентированными на прибыль компаниями. Эти платформы не были предназначены для того, чтобы быть “цифровым достоянием”, они не одинаково доступны для всех и не используются для содействия социальному обеспечению или широкому гражданскому участию. Мотивы прибыли этих компаний, бизнес-модели, методы сбора данных, непрозрачность процессов и процедур и власть (и, следовательно, устойчивость к регулированию, предпринимаемому в просоциальных целях) делают их вообще не подходящими для продвижения демократии. 3) Растущая роль надзора со стороны владельцев цифровых платформ, а также со стороны государственных субъектов, и растущая мощь технологий наблюдения на основе машинного обучения для сбора и анализа данных создают угрозу”.

Те, кто настроен более оптимистично, ожидают, что эффективные решения этих проблем будут развиваться, потому что люди всегда адаптируются и могут использовать технологии для борьбы с проблемами, стоящими перед демократией.