США обвиняют Россию в масштабной кампании по дезинформации о ситуации вокруг китайского коронавируса.

Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на американских официальных лиц.

Согласно публикации, тысячи связанных с Россией аккаунтов в социальных сетях распространяют дезинформацию о коронавирусе COVID-19, направленную против США.

В частности, распространяются теории заговора о том, что Соединенные Штаты якобы стоят за вспышкой COVID-19.

Как рассказали агентству представители Госдепартамента США, отвечающие за борьбу с российской дезинформацией, фейковые персонажи используют Facebook, Instagram и Twitter для продвижения российских тезисов на нескольких языках.

“Цель России – посеять раздор и ослабить американские институты и союзы изнутри, в том числе с помощью подпольных и губительных кампаний. Распространяя дезинформацию о коронавирусе, злонамеренные российские игроки в очередной раз ставят под угрозу общественную безопасность, отвлекая внимание от глобальных ответных мер в отрасли здравоохранения”, – подчеркнул исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по Европе и Евразии Филипп Рикер.

Один из месседжей дезинформационной кампании РФ – что COVID-19 якобы является “биологическим оружием, разработанным ЦРУ”. Также распространялись утверждения, что вирус – это попытка США “вести экономическую войну с Китаем”, и что это часть возглавляемой Западом попытки “протолкнуть антикитайские сообщения”.

Кампания по дезинформации была обнаружена американскими специалистами в середине января. Это произошло после того, как чиновники в КНР объявили о третьей смерти от нового коронавируса в Ухане (эпицентре вспышки).

Несколько тысяч аккаунтов, задействованных в этой кампании, ранее использовались для передачи сообщений о таких событиях, как война в Сирии, протесты “желтых жилетов” во Франции и массовые демонстрации в Чили.

Фейки создаются на английском, французском, испанском, итальянском и немецком языках.