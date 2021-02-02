Об этом говорится в статье #Букв “Никого нет дома: почему Печерский суд открещивается от дела Байдена и правда ли он ни при чем”.

Как известно, 22 января, через 2 дня после инаугурации президента Соединенных Штатов, было зарегистрировано два новых уголовных производства, которые касаются якобы вмешательстве в деятельность бывшего генерального прокурора Украины Виктора Шокина со стороны Порошенко и Байдена. История эта касается увольнения Шокина с должности генпрокурора в 2016.

Летом, по результатам пресс-конференции нардепа Андрея Деркача, против которого США ввели санкции как российского агента, и который обнародовал записи разговоров Байдена и Порошенко, ОГПУ открывал одно производство. И вот теперь еще два. По информации СМИ, открытие последних производств состоялось по решению Печерского суда.

Впрочем, 29 января суд вдруг заявил, что не имеет отношения к этому.

“По поведению ОГПУ и Печерского суда мне видится, что очень не хотелось и тем, и другим выполнять чьи-то указания по регистрации и расследования уголовного производства об обстоятельствах увольнения с должности Генерального прокурора Украины Виктора Шокина, но они не могли отказаться. А теперь в Печерском суде увидели неприглядную перспективу получить негативную оценку своих действий и возможно даже персональные санкции и стараются убедить общество, что они якобы не имеют отношения к этому уголовному производству”, – отметила юрист Валентина Теличенко.

Она также подчеркнула, что в перспективе такие решения дорого обойдутся и власти, и Украине.

“К сожалению, Украина уже имеет несколько решений ЕСПЧ, в которых говорится о нарушении статьи 18 Европейской конвенции, запрещающей использовать инструментарий уголовного права для незаконной цели. Янукович практиковал уголовное преследование политических оппонентов. То, что Зеленский вернулся к этой практике – очень портит ему и Украине репутацию. Зеленский ничему не научился из ошибок Януковича. Повторение этих ошибок Зеленскому будет стоить значительно дороже, чем они стоили Януковичу”, – добавила юрист.