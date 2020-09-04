Кабмин хочет застраховать учителей-пенсионеров и школьников: детали

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” заявил вр.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.
Во время шоу ведущая задала главе МОН вопрос по поводу того, будет ли государство каким-то образом страховать работников учебных заведений, поскольку многие из них — пожилые люди, которые находятся в зоне риска.
Шкарлет сообщил, что 7 страховых компаний обратились к Кабмину с предложениями по страхованию и не только учителей, но и школьников.
“К Министерство образования, к Кабмину есть предложение от группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Сейчас идет диалог в этом направлении”, — сказал вр.и.о. министра.
Шкарлет надеется, что меморандум о сотрудничестве подпишут в ближайшее время.
- 26 августа во Министерстве здравоохранения Украины опубликовали полные обновленные требования для обучения в школах с 1 сентября в условиях эпидемии коронавируса и карантина.
- Согласно правилам, вход в помещения учебных заведений будет возможен только при наличии защитной маски или респиратора. Персонал учебного заведения допускается к работе при наличии маски, респиратора или защитного щитка и после бесконтактной термометрии.
- МОН не выделяло средства на обеспечение школ средствами защиты и антисептиками.