Кабмин хочет застраховать учителей-пенсионеров и школьников: детали

Кабинет министров и Министерство образования планируют застраховать учителей и школьников, которые работают и учатся в условиях эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на владу” заявил вр.и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет.

Во время шоу ведущая задала главе МОН вопрос по поводу того, будет ли государство каким-то образом страховать работников учебных заведений, поскольку многие из них — пожилые люди, которые находятся в зоне риска.

Шкарлет сообщил, что 7 страховых компаний обратились к Кабмину с предложениями по страхованию и не только учителей, но и школьников.

“К Министерство образования, к Кабмину есть предложение от группы первой семерки страховых компаний Украины о возможности подписания меморандума с Министерством образования и науки относительно определенных программ страхования не только пенсионеров, но и детей. Сейчас идет диалог в этом направлении”, — сказал вр.и.о. министра.

Шкарлет надеется, что меморандум о сотрудничестве подпишут в ближайшее время.