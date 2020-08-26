У Міністерстві охорони здоров'я України опублікували повні оновлені вимоги для навчання в школах з 1 вересня в умовах епідемії коронавірусу та карантину.

Відповідний документ опубліковано на сайті МОЗ. Крім того, роз’яснення дали в Міністерстві освіти і науки України.

Протиепідемічні заходи розроблені для закладів позашкільної, загальної середньої, фахової передвищої освіти, а також профтехів і вишів.

Варто відзначити, що з 1 вересня навчальний рік починається у всіх школах України, за винятком шкіл у регіонах із “червоної” зони карантину.

Масковий режим

Вхід до приміщень закладів освіти буде можливий лише за наявності захисної маски або респіратора.

Під час занять маски і респіратори можна не використовувати, але їх використання є обов’язковим під час пересування приміщеннями установи.

Водночас для учнів 1-4 класів вхід до школи і пересування нею дозволяється без маски або респіратора.

У регіонах із “помаранчевої” зони карантину педагогам під час занять рекомендується використовувати захисні щитки.

Температурний скринінг вчителів і опитування про самопочуття

Персонал закладу освіти допускається до роботи за наявності маски, респіратора або захисного щитка і після безконтактної термометрії. У разі виявлення температури вище 37,2℃ чи ознак гострого респіраторного захворювання працівник не допускається до установи.

Перед початком занять педагоги повинні опитати учнів або студентів про їхнє самопочуття і наявність симптомів коронавірусу COVID-19. Якщо виявлені ознаки респіраторної хвороби, такого учня або студента необхідно тимчасово ізолювати в спеціальному приміщенні, після чого про випадок інформують батьків, і приймається рішення про направлення до закладу охорони здоров’я.

У разі підтвердження хвороби COVID-19 у одного з учнів (студентів), весь клас (група) буде відправлятися на самоізоляцію.

У навчальних закладах необхідно:

• організувати місця для обробки рук антисептиками на всіх входах, позначити їх яскравими покажчиками та інструкціями про правила дезінфекції рук;

• забезпечити наявність рідкого мила і паперових рушників або електросушарок для рук у санітарних кімнатах;

• забезпечити централізований збір використаних масок і рукавичок в окремі контейнери з кришками – біля входу в установу, в коридорах і санвузлах;

• обладнати медичні пункти необхідними засобами – безконтактними термометрами, антисептиками, засобами індивідуального захисту і т.д.;

• розмістити плакати, банери про респіраторну гігієну й етикет кашлю;

• обмежити проведення масових заходів (нарад, зборів) у закритих приміщення, крім необхідних для функціонування установ;

• створити можливості для організованого пересування установою: використовувати запасні виходи, розмітку на підлозі, виділити зони переміщення для різних вікових категорій учнів;

• очистити та дезінфікувати поверхні, дверні ручки, столи, місця для сидіння, поручні і т.д. після занять наприкінці робочого дня;

• проводити провітрювання протягом не менше 10 хв після кожного заняття;

• пересування учнів (студентів) між кабінетами й аудиторіями необхідно мінімізувати (протягом дня можна проводити заняття одного і того ж класу або групи в одній аудиторії/кабінеті, застосовувати модульний підхід для вивчення дисциплін, передбачити в розкладі можливість визначати різний час початку і закінчення занять для різних класів і груп);

• по можливості заняття можна проводити на відкритому повітрі.

Харчування

Під час карантину забороняється організація харчування за типом “шведського столу” і самообслуговування, а також робота питних фонтанчиків.

Під час харчування відстань між столами повинна складати не менше 1,5 м, а за столом повинні знаходитися не більше 4 осіб.

У разі неможливості забезпечити дітей гарячим харчуванням необхідно організувати харчування шляхом роздачі попередньо фасованої харчової продукції.

Перевезення дітей

Також встановлено вимоги щодо перевезення дітей і співробітників установи освіти в шкільному транспорті.

Так, перевізнику необхідно забезпечити водіїв масками/респіраторами і антисептиками для рук, щодня контролювати їхній стан здоров’я і не допускати до роботи осіб із ознаками гострої респіраторної хвороби та температурою вище 37,2℃.

Салон транспорту необхідно дезінфікувати наприкінці робочої зміни.

Вхід до салону автотранспорту здійснюється при наявності захисної маски/респіратора.

Кількість пасажирів повинна бути в межах кількості місць для сидіння.