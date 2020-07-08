Кабинет Министров Украины сегодня на заседании назначил Тараса Креминя новым уполномоченным по защите государственного языка.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook.

“Кабмин назначил Тараса Креминя уполномоченным по защите государственного языка. Вызов перед ним стоит непростой, задач много. Желаю сил и выдержки. Надеюсь, офис омбудсмена заработает в ближайшее время. Создание секретариата со штатом до 50 человек – проголосовали на заседании две недели назад”, – говорится в сообщении.

Биография

Тарас Креминь родился 10 июня 1978 в пгт Казанка Николаевской области. Он является сыном украинского поэта, лауреата Шевченковской премии Дмитрия Креминя.

После окончания школы № 10 Николаева Креминь учился в Николаевском государственном педагогическом университете, где получил диплом с отличием, получив квалификацию учителя украинского языка и литературы и английского языка и зарубежной литературы (1995-2000).

В 2001-2004 годах был аспирантом отдела украинской литературы ХХ века Института литературы имени Тараса Шевченко НАН Украины.

Креминь также закончил докторантуру на кафедре украинской и зарубежной литературы и методики их преподавания в Переяслав-Хмельницком государственном педагогическом университете имени Григория Сковороды.

В течение 2000-2010 годов он работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом кафедры украинской литературы, заместителем декана Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского, руководителем художественного агентства “Лакмус”.

Также преподавал украинскую литературу в Николаевском филиале КНУКиИ (2001-2002 гг.) И Черноморском национальном университете имени Петра Могилы (2011-2012). Кремень руководил секциям “Фольклористика”, “Литературное творчество” в Николаевском территориальном отделении “Малая академия наук Украины”. Он также был профессором в Николаевском национальном аграрном университете и Николаевском областном институте последипломного педагогического образования (по совместительству).

Политическая карьера

С 2010 года Кремень был депутатом Николаевского областного совета от “Фронта Перемен”, а также членом постоянной комиссии по вопросам культуры, образования и науки, семьи, молодежи и спорта.

В 2013 – 2014 годах он был и.о. главы Николаевской областной организации ВО “Батькивщина”.

Кремень также известен, как один из лидеров Евромайдана в Николаеве. Он организовывал сбор гуманитарной помощи (теплые вещи, медикаменты, продукты питания, приобретение билетов) для участников столичного Евромайдана, акций сопротивления, митингов в поддержку очистки власти.

С 2014 года он возглавлял Николаевский областной совет. С началом российско-украинской войны вошел в состав Совета обороны Николаевской области, принимал активное участие в защите органов государственной власти, местного самоуправления, воинских частей от вторжения в период “парада республик” (создание террористических организаций ОРДЛО), проведения псевдореферендумов.

Креминь также был среди инициаторов проведения 11-го Марша за единство Украины, создания районных и городских советов волонтеров Николаевской области по сбору гуманитарной помощи военнослужащим, добровольческим подразделениям. Он принимал активное участие в расселении воинских частей, прибывающих из оккупированного Крыма. А также организовывал телемарафоны, массовые акции, обращения к руководству других регионов по сбору гуманитарной помощи.

Креминь – народный депутат 8 созыва, избранный от партии “Народный Фронт” (№59 в списке). В Верховной Раде он был главой подкомитета по вопросам дошкольного, общего среднего, инклюзивного образования, а также обеспечения реализации права на образование лиц, местом жительства которых является временно оккупированная территория, территория проведения антитеррористической операции и территория населенных пунктов на линии соприкосновения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования и членом коллегии Министерства образования и науки Украины (2016-2019).

Новый языковой омбудсмен стал автором и соавтором 180 законодательных инициатив, 44 из которых стали действующими актами.

На парламентских выборах 2019 года он был кандидатом от партии “Украинская Стратегия Гройсмана” (№ 28 в списке).

Как сообщалось ранее, 24 апреля “языковой омбудсмен” Татьяна Монахова сообщила, что подала в отставку. Она рассказала, что за 5 месяцев на посту ей так и не удалось создать секретариат из-за бездействия правительства. Кроме того, чиновнице, по ее словам, не выплачивали зарплату.