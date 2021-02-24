Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, документом, который одобрило Правительство, запрещается высадка и посадка пассажиров на регулярные и нерегулярные рейсы автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном на территории регионов, вошедших в “красную” зону. Исключением являются лишь транзитные перевозки.

“Всем нам известно о ситуации, которая происходит на Франковщине и разворачивается по отдельным регионам и территориям Украины. В связи с этим мы предлагаем ввести ограничительные меры по перевозке пассажиров пассажирским транспортом и внести изменения в постановление №1236, согласно которым на территории регионов, где установлен “красный” уровень эпидемической опасности, дополнительно к ограничительным противоэпидемическим мерам запрещаются регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки автомобильным, железнодорожным транспортом, городским электротранспортом и метрополитеном. Также запрещаются перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, более 5 человек без учета детей в возрасте до 14 лет”, – отметил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Вместе с тем, перевозки служебными и арендованными авто предприятий, учреждений разрешаются в пределах количества мест для сидения с обязательным использованием средств индивидуальной защиты и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Национальной полиции.

Также разрешаются перевозки специальными железнодорожными рейсами во внутреннем сообщении, решение по которым принимается в каждом отдельном случае в соответствии с заявкой областных государственных администраций по согласованию с Мининфраструктуры и МОЗ, а также в пригородном сообщении, решение по которым принимается облгосадминистрациями.