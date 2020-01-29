Об этом сообщил на брифинге после заседания премьер-министр Алексей Гончарук.
“Мы согласовали сегодня увольнение руководителя “Укрзализныци”. Это важный шаг для перезагрузки всего то, что в этой важной государственной компании происходит”, – отметил он.
Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”.
Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.
Глава правления “Укрзализныци” увольняется на основании представления наблюдательного совета.
Срок полномочий главы правления “УЗ” составляет три года.
(На видео – с 3:45)
- 15 ноября прошлого года премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабмин намерен в ближайшее время принять решение о смене руководства “Укрзализныци” из-за жалоб работников. Впоследствии руководитель “УЗ” Евгений Кравцов обратился к наблюдательному совету компании для рассмотрения вопроса о его увольнении.
- Ранее Кабинет Министров Украины вернул АО “Укрзализныця” в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предполагалось, что компания будет разделена на трех операторов: оператора инфраструктуры, грузового перевозчика и пассажирского перевозчика. Сама компания станет публичной (IPO).