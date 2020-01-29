Об этом сообщил на брифинге после заседания премьер-министр Алексей Гончарук.

“Мы согласовали сегодня увольнение руководителя “Укрзализныци”. Это важный шаг для перезагрузки всего то, что в этой важной государственной компании происходит”, – отметил он.

Напомним, что председатель правления “Укрзализныци” Евгений Кравцов подал в отставку в конце декабря 2019 года. Чиновник сообщал, что рассмотрение его обращения о прекращении контракта должно состояться в начале 2020 года на заседании наблюдательного совета “УЗ”.

Главой “Укрзализныци” Кравцов стал в январе 2019 года. До этого он исполнял обязанности главы компании после отставки предыдущего руководителя Войцеха Балчуна в августе 2017 года.

Глава правления “Укрзализныци” увольняется на основании представления наблюдательного совета.

Срок полномочий главы правления “УЗ” составляет три года.

(На видео – с 3:45)