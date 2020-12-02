Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Правительстве Василий Мокан.
“Согласовать проект Указа Президента Украины по увольнению Гусева Юрия Вениаминовича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)”, – говорится в сообщении.
Отметим, что по информации источников #Букв, Гусева на этой неделе должны назначить главой “Укроборонпрома”.
Ранее Гусева также рассматривали как кандидата на должность министра обороны, но у нынешнего главы ведомства хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.
Гусев возглавляет Херсонскую область с 2019 года. До этого работал в Минобороны и Нацагентстве инвестициям и управлению нацпроекта под руководством Владислава Каськива.
- Напомним, также Гусев пытался попасть в парламент под №41 от партии Зеленского.
- Ранее #Буквы рассказывали о коррупционных скандалах, связанных с Гусевым.