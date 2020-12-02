Кабинет Министров Украины сегодня на заседании одобрил увольнение Юрия Гусева с должности главы Херсонской областной государственной администрации.

Об этом сообщил представитель Верховной Рады в Правительстве Василий Мокан.

“Согласовать проект Указа Президента Украины по увольнению Гусева Юрия Вениаминовича от должности председателя Херсонской областной государственной администрации (в связи с переходом на другую работу)”, – говорится в сообщении.

Отметим, что по информации источников #Букв, Гусева на этой неделе должны назначить главой “Укроборонпрома”.

Ранее Гусева также рассматривали как кандидата на должность министра обороны, но у нынешнего главы ведомства хорошие отношения с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Гусев возглавляет Херсонскую область с 2019 года. До этого работал в Минобороны и Нацагентстве инвестициям и управлению нацпроекта под руководством Владислава Каськива.