Об этом свидетельствует опубликованное сегодня постановление Правительства № 255 от 2 апреля.
Согласно этому документу, лицами, нуждающимися в самоизоляции, являются:
• контактные лица больных с коронавирусом COVID-19 (кроме медиков);
• лица, в отношении которых есть подозрение на инфицирование, или те, кто заразился COVID-19, но не требуют госпитализации;
• лица, достигшие 60-летнего возраста (кроме задействованных в критической инфраструктуре).
Определять срок самоизоляции для больных COVID-19 должен лечащий врач.
В таком случае человек должен указать место самоизоляции, свой контактный телефон и, по желанию, краткие ведомости о состоянии здоровья и хронических заболеваниях. Эти сведения будут вноситься в Единый государственный веб-портал электронных услуг. В системе также должны указать, проживает ли человек один, есть ли кому позаботиться о нем в период самоизоляции.
За ложные сведения и несоблюдение режима самоизоляции будет грозить штраф. А в случае нарушения режима самоизоляции, что привело к тяжелым последствиям, в том числе смерти третьих лиц, – уголовная ответственность.
В постановлении указано, что находящимся на самоизоляции больным COVID-19 запрещено посещать аптеки, продуктовые магазины, выгуливать домашних животных.
Контролировать соблюдение самоизоляции будут сотрудники Национальной полиции, Национальной гвардии, эпидемиологи.
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