Кабінет Міністрів України опублікував постанову про посилення карантину в країні в зв'язку зі спалахом коронавірусу COVID-19.

Документ № 255 від 2 квітня було сьогодні опубліковано на офіційному сайті Уряду.

Так, вирішено заборонити до 24 квітня 2020 року:

1) з 6 квітня перебування в громадських місцях без одягнених засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно;

2) з 6 квітня переміщення групою осіб у кількості більш ніж 2 людини (крім випадків службової необхідності і супроводу осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновителями і так далі);

3) перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків;

4) відвідування навчальних закладів;

5) відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових і прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою і в разі службової необхідності;

6) відвідування спортивних і дитячих майданчиків;

7) проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів (крім тих, які необхідні для забезпечення роботи органів державної влади і органів місцевого самоврядування);

8) роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає прийом відвідувачів: підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе і т.п.), торгово-розважальних центрів, інших установ розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культури, торговельного та побутового обслуговування населення;

9) регулярні і нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом в міському, приміському, міжміському, внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного таксі.

Це не стосується: перевезень легковими автомобілями; перевезень працівників підприємств, установ службовими та/або орендованими транспортними засобами – “в межах кількості місць для сидіння, передбачених технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб”.

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10) перевезення пасажирів у метрополітені міст Києва, Харкова і Дніпра;

11) перевезення пасажирів залізничним транспортом у всіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, регіональному і дальньому).

Дозволяється здійснення акціонерним товариством “Укрзалізниця” окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення по яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполученні, рішення по яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та адміністрацією Державної прикордонної служби.

12) постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електроенергії заборонено здійснювати відключення і обмеження нижче технологічного мінімуму споживання енергії підприємствами централізованого водопостачання та водовідведення незалежно від форми власності, вугледобувних підприємств;

13) заборонено відвідування установ, що надають паліативну допомогу, установ соціального захисту, в яких тимчасово або постійно проживають діти, літні громадяни, ветерани війни і праці, особи з інвалідністю і так далі;

14) заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, і пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, що перебувають у таких пунктах;

15) заборонено перебувати на вулицях без документів, що засвідчують особу, підтверджують громадянство або спеціальний статус;

16) самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

Обмеження роботи суб’єктів господарювання не стосуються:

• торгівлі продуктами харчування, паливом, деталями для транспортних засобів і сільськогосподарської техніки, засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, ветеринарними препаратами, кормами, пестицидами та агрохімікатами, насінням та посадковим матеріалом, добовим молодняком свійської птиці, засобами зв’язку та телекомунікацій (в тому числі мобільними телефонами, смартфонами, планшетами, ноутбуками), в спеціалізованих магазинах, які повинні дотримуватися протиепідемічних заходів;

• здійснення діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ та діяльності з інкасації та перевезення валютних цінностей;

• медичної практики;

• діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації;

• ветеринарної практики;

• діяльності автозаправних комплексів;

• діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів;

• періодичних випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки;

• сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання;

• технічного обслуговування реєстраторів розрахункових операцій;

• діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного зв’язку, оплати комунальних послуг і послуг доступу в Інтернет;

• ремонту офісної та комп’ютерної техніки, побутових виробів та предметів особистого вжитку;

• об’єктів поштового зв’язку;

• кваліфікованих постачальників електронних довірчих послуг за умови забезпечення персоналу (включаючи захист обличчя та очей) і відвідувачів засобами індивідуального захисту;

• торговельної діяльності та діяльності з надання послуг громадського харчування з адресною доставкою замовлень;

• діяльності установ, в яких проживають медичні працівники та інші особи в обсервації.

Підприємцям на час карантину дозволили вести облік доходів і витрат без використання книг обліку доходів і витрат.

З повним текстом документа можна ознайомитися нижче:

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