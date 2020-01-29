Об этом сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский в своем Telegram-канале.

“Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук”, – говорится в сообщении.

Кудерчук в последнее время работала заместителем председателя Запорожской областной государственной администрации. С 8 февраля 2019 года она была директором киноконцертного зала имени Довженко. До этого, с июня 2017 года, она работала руководителем в ранге исполняющего обязанности.

С марта 2016 года Кудерчук работала заместителем директора ККЗ имени Довженко. Она – специалист в области экономики и права, магистр государственного управления. Как госслужащий она работала заведующей сектором в Государственной экологической инспекции в Запорожской области.

Электронная декларация Кудерчук достаточно скромная. В должности директора киноконцертного зала имени Довженко за 2018 года она получила 106 тысяч 689 гривен. Новая глава Госкино также задекларировала жилой дом в пгт Михайловка (Запорожской области) площадью 89,13 м2, которым она владеет на правах совместной собственности с Кудерчуком Николаем Тимофеевичем. Автомобиля, банковских счетов и наличности, судя по декларации, у нее нет.

Следует отметить, что ранее конкурсная комиссия по отбору главы Госкино попала в скандал. В ноябре члены комиссии отклонили единственную кандидатуру на должность руководителя агентства – генерального продюсера Одесского международного кинофестиваля Юлии Синькевич. Тогда комиссия заявила, что она якобы не набрала достаточного количества баллов по одной из компетенций.

После этого представители украинской киноиндустрии написали открытое письмо Президенту Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Алексею Гончарук и министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянском в поддержку Синькевич.

В частности, украинские режиссеры, продюсеры, актеры, дистрибьюторы и другие представители киноиндустрии не согласились с результатами конкурса на должность главы Госкино, по которым Синькевич не набрала достаточное количество баллов, чтобы возглавить ведомство.

Они отмечали, что именно Синькевич должна стать главой Госкино, и требовали от Национального агентства Украины по вопросам государственной службы пересмотреть результаты собеседования.

Впоследствии Синькевич в комментарии корреспонденту #Букв сообщила, что будет подавать запрос в комиссию с требованием объяснения такого решения. Однако в декабре она решила, что не будет участвовать в повторном конкурсе.