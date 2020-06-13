Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

“Было отменено проведение пробного ВНО, которое предполагалось 15 июня”, – сказал Степанов.

При этом он не уточнил, состоятся ли пробные ВНО, запланированы на последующие дни.

Также на сайте Кабмина уже опубликовано постановление № 480 от 12 июня, согласно которому пробное ВНО исключено из перечня мероприятий, проведение которых разрешено в период карантина (в подпункте 4 пункта 3 постановления №392 исключено слово “пробное”).

Как известно, две сессии пробного ВНО должны были быть проведены 15 и 17 июня 2020 года.