Образовательный омбудсмен заявил, что ВНО в этом году могут отменить

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
“В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы “разгонять панику”, – говорится в сообщении.
По словам Горбачева, отмена ВНО будет означать, что “воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования”.
Он также отметил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.
“Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большое “бегство умных” в зарубежные университеты”, – добавил омбудсмен.
Стоит отметить, что основную сессию ВНО в Украине из-за карантина вследствие распространения коронавируса перенесли. Ее проведение запланировано с 25 июня по 17 июля.
- Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов в связи с введением карантина в стране.
- В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО стартует с 25 июня.
- Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” до 23 октября включительно.