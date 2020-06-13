Covid-19 Украина

обновлено 13.06.2020 в 07:02

Всего:

29753(+0)

Болеют:

15316(+0)

Выздоровели:

13567(+0)

Умерло:

870(+0)

08:37 Образовательный омбудсмен заявил, что ВНО в этом году могут отменить
08:29 В Украине из-за непогоды без света остались 80 населенных пунктов в семи областях
08:00 Оккупанты на Донбассе 12 раз открывали огонь: ранен украинский защитник
07:32 Жара и дожди с грозами: погода на выходные
02:07 Глава Минфина назвал условия увольнения руководства налоговой и таможни
01:37 В МОЗ опубликовали правила въезда в Украину в условиях карантина
01:24 Как у Одри Хепберн в «Римских каникулах»: Dior выпустил коллекцию скутеров 
00:50 Выдворение Саакашвили в Польшу: двум бывшим пограничникам грозит до 8 лет тюрьмы
00:29 Хайди Клум обвинили в бодишейминге за реакцию на выступление plus-size танцовщицы
00:07 Starbucks разрешила сотрудникам кофеен носить футболки с символикой Black Lives Matter

12 июня

23:44 На КПВВ на Донбассе скончался мужчина
23:15 Луценко: Разведка предупреждала Зеленского о связях Ермака с РФ, сотрудников уволили
22:35 Versace выпустил капсульную коллекцию в поддержку ЛГБТ
Эксклюзив
22:00 Разумков о первых заработанных деньгах: «Машины покупали на границе и продавали здесь»
21:38 Украина получила расширенное партнерство в НАТО благодаря вкладу в общую безопасность, – посольство США
20:49 В Европарламенте обеспокоены преследованием Порошенко
20:03 Расширенное партнерство в НАТО не должно отменить амбиций к Плану действий по членству, – Порошенко
Эксклюзив
19:29 Разговоров о том, сколько должно быть больных COVІD-19 для усиления карантина, не было, – Разумков
19:06 Украина не оправится от коронакризиса до 2023, – МВФ
18:58 Как «ACAB» стал универсальным антиполицейским слоганом
Эксклюзив
18:45 Разумков: У Шмыгаля есть кандидатуры новых министров, но в Раду он их пока не вносил
18:37 Netflix показал трейлер комедийного мюзикла о «Евровидении»
18:26 Программа расширенных возможностей не влияет на возможное членство Украины в НАТО
Эксклюзив
18:00 Разумков опроверг слухи о конфликте с президентом: «У нас конструктивные отношения»
17:40 В Княжичах стреляли в депутата райсовета
17:14 Верховный Суд отказался признать незаконным увольнение Трубы с поста директора ГБР
16:57 Во Львовской области снова продлили карантин
16:24 На оккупированном Донбассе забастовки, активистов похищают
15:53 В Киеве за сутки коронавирус подтвердили еще у 95 человек, — Кличко
15:46 Работа КПВВ на админгранице с Крымом возобновится с 15 июня

Образовательный омбудсмен заявил, что ВНО в этом году могут отменить

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.

Суббота, 13 июня 2020, 08:37

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы “разгонять панику”, – говорится в сообщении.

По словам Горбачева, отмена ВНО будет означать, что “воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования”.

Он также отметил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.

“Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большое “бегство умных” в зарубежные университеты”, – добавил омбудсмен.

Стоит отметить, что основную сессию ВНО в Украине из-за карантина вследствие распространения коронавируса перенесли. Ее проведение запланировано с 25 июня по 17 июля.

  • Ранее Министерство образования и науки Украины приняло решение об отмене государственной итоговой аттестации для учеников 4-х и 9-х классов в связи с введением карантина в стране.
  • В Министерстве образования и науки Украины опубликовали даты проведения основной сессии внешнего независимого оценивания в 2020 году. ВНО стартует с 25 июня.
  • Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” до 23 октября включительно.

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться