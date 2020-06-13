Образовательный омбудсмен заявил, что ВНО в этом году могут отменить

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев заявил, что получил информацию о якобы подготовке властями решения об отмене в 2020 году проведения внешнего независимого оценивания.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

“В течение часа я получил информацию сразу из трех независимых источников, в высоких властных структурах готовятся документы об отмене ВНО вообще. Информация поступила от людей, которых я давно знаю и которым доверяю, хотя пока не подтверждена официально. Менее всего я хотел бы “разгонять панику”, – говорится в сообщении.

По словам Горбачева, отмена ВНО будет означать, что “воспользовавшись ситуацией с пандемией, некоторые пока неизвестные персонажи планируют вернуть в украинское образование взятки и коррупцию во время вступительных экзаменов в учреждения высшего образования”.

Он также отметил, что без ВНО одаренные дети не смогут попасть в желанный университет без взяток.

“Это означает, что мы окончательно теряем шанс на то, что украинское высшее образование будет развиваться и иметь шанс достичь мирового уровня. Это означает еще большое “бегство умных” в зарубежные университеты”, – добавил омбудсмен.

Стоит отметить, что основную сессию ВНО в Украине из-за карантина вследствие распространения коронавируса перенесли. Ее проведение запланировано с 25 июня по 17 июля.