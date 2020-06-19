Кабинет Министров сегодня на внеочередном заседании одобрил доплаты к заработной плате медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

Получать доплаты медики начнут с 1 сентября.

“Это постановление “Некоторые вопросы оплаты труда медицинских и других работников учреждений охраны здоровья”. […] Проектом акта предлагается установить, начиная с 1 сентября 2020 года, доплаты к заработной плате обеспечения жизнедеятельности населения медицинским и другим работникам учреждений охраны здоровья”, – сказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

По его словам:

врачи будут получать доплату в размере 70 % к должностному окладу;

специалисты с базовым высшим и неполным высшим медицинским образованием всех специальностей – в размере 50 % минимальной зарплаты;

младшие сестры – в размере 25 % минимальной зарплаты.

Соответствующий проект акта был поддержан с 3-дневной доработкой.