Кабинет министров выделил 45,2 млн гривен для ликвидации последствий лесных пожаров в Житомирской области.

Об этом сообщил народный депутат от фракции “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

В частности, с 45,2 млн грн этой суммы 37,6 млн грн выделено Министерству энергетики и защиты окружающей среды Украины.

“Кабмин выделяет 7,6 млн грн МВД (для ГСЧС) и 37,6 млн грн Минекоенерго (для Гослесагентства) из резервного фонда для ликвидации последствий пожаров в Житомирской области”, – говорится в сообщении.

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По данным пресс-службы Кабмина, за эти средства, в том числе, будет закуплено пожарно-техническое оснащение, противопожарное оборудование, средства пожаротушения и тому подобное.

Кроме того, Правительство выделило 11,2 млн грн для приобретения жилья семьям, дома которых разрушены пожаром.

Деньги выделяются из резервного фонда государственного бюджета Житомирской облгосадминистрации. Предусмотрено, что для пострадавших будет приобретено 10 модульных жилых домов общей площадью 668,2 м. кв.

Напомним, волонтеры Украинской биржи благотворительности открыли сбор средств в помощь пострадавшим от пожара на Житомирщине.