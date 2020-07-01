Covid-19 Украина

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Кабмин установил штрафы за пребывание без маски в общественных местах

Кабинет Министров Украины сегодня на заседании одобрил введение штрафов для физических и юридических лиц за пребывание граждан в общественных местах без защитных масок.

Среда, 1 июля 2020, 14:26

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Устанавливаем специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины – ответственность будет предусмотрена в Кодексе об административных правонарушениях, и отдельно – ответственность юридических лиц: собственников зданий, сооружений и общественного транспорта во время пребывания граждан, которые обязаны пропускать граждан в указанные помещения только при наличии соответствующих масок”, – отметил министр юстиции Денис Малюська.

По его словам, ответственность за неношения масок будет установлена в кодексе об административном правонарушении и в законе об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения.

“Штрафы большие. Для физических лиц штрафы сравнительно небольшие – по сути, идет даже немного уменьшение штрафов, чем сейчас предусмотрено общими правилами нарушение карантина. Для юридических лиц суммы большие – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан”, – добавил министр.

В результате члены Кабмина одобрили соответствующее решение.

Теги: Кабмин, маски, штраф

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