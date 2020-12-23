Об этом сообщает корреспондент #Букв.
“Проектом акта предлагается утвердить финансовый план НАК “Нафтогаз Украиныˮ на 2020 год. Был пройден правительственный комитет, прошу поддержать”, – сказал министр экономики Игорь Петрашко.
Однако министр финансов Сергей Марченко воздержался от голосования за документ из-за имеющихся у Минфина замечаний.
Он отметил, что предусмотренная в проектах чистая прибыль 11,5 млрд грн не согласуется с убытком компании за девять месяцев 2020 года.
По словам Марченко, необходимо также пересмотреть как доходную, так и расходную часть с учетом нарушений, выявленных Государственной аудиторной службой, расходы на вычисление резерва сомнительных долгов и фонд оплаты труда.
Кроме того, министр отметил, что “Нафтогаз” не выполняет показатели по добыче газа, утвержденные ранее правительственной программой.
Замечания Минфина не поддержали ни правительственный комитет, ни члены правительства.
- В понедельник Кабинет Министров на экстренном заседании назначил бывшего топ-менеджера “Нафтогаза” Юрия Витренко и.о. министра энергетики.