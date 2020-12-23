Кабинет Министров сегодня на заседании утвердил финансовый план НАК "Нафтогаз Украины" на 2020 год с чистой прибылью 11,489 млрд грн.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Проектом акта предлагается утвердить финансовый план НАК “Нафтогаз Украиныˮ на 2020 год. Был пройден правительственный комитет, прошу поддержать”, – сказал министр экономики Игорь Петрашко.

Однако министр финансов Сергей Марченко воздержался от голосования за документ из-за имеющихся у Минфина замечаний.

Он отметил, что предусмотренная в проектах чистая прибыль 11,5 млрд грн не согласуется с убытком компании за девять месяцев 2020 года.

По словам Марченко, необходимо также пересмотреть как доходную, так и расходную часть с учетом нарушений, выявленных Государственной аудиторной службой, расходы на вычисление резерва сомнительных долгов и фонд оплаты труда.

Кроме того, министр отметил, что “Нафтогаз” не выполняет показатели по добыче газа, утвержденные ранее правительственной программой.

Замечания Минфина не поддержали ни правительственный комитет, ни члены правительства.