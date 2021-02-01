Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook.

Компенсация будет начисляться автоматически на лицевые счета потребителей. Для их получения не нужно писать заявления или собирать справки.

“Компенсации будут выплачиваться людям, дома которых оборудованы электроотопительными установками и в которых дома не газифицированы или не имеют централизованного теплоснабжения. Также компенсации будут выплачены многодетным, приемным семьям и детским домам семейного типа. В целом это более чем 600 тысяч украинских семей. Государство выделит на такой вид компенсаций 1,4 млрд грн”, – пояснил Шмыгаль.

Как известно, в конце декабря 2020 года Кабинет Министров отменил льготный тариф на первые 100 кВт/ч. для бытовых потребителей (с 1 января 2021 года). Ранее бытовые потребители электроэнергии платили за первые 100 кВт/ч. в месяц по 90 копеек, а за каждый последующий кВт/ч — по 168 копеек.

Но Кабмин установил единый тариф – по 1,68 гривен за кВт/ч.