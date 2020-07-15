Кабинет Министров сегодня на заседании изменил показатель заболеваемости, по которым определяются страны "красной" зоны.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

В частности, Правительство увеличило показатель заболеваемости с 40 случаев на 100 тысяч населения до 55 случаев.

“У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране была соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 000 населения. Сейчас составляет 62. Таким образом, мы приводим в соответствие”, – отметил министр охраны здоровья Максим Степанов.

Члены Правительства поддержали соответствующее решение.