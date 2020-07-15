Об этом сообщает корреспондент #Букв.
В частности, Правительство увеличило показатель заболеваемости с 40 случаев на 100 тысяч населения до 55 случаев.
“У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране была соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 000 населения. Сейчас составляет 62. Таким образом, мы приводим в соответствие”, – отметил министр охраны здоровья Максим Степанов.
Члены Правительства поддержали соответствующее решение.
- Ранее в Министерстве охраны здоровья Украины разъяснили алгоритм действий для досрочного завершения самоизоляции граждан, которые въехали в нашу страну из стран “красной зоны”.