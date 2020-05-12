Как будут работать школы и детские сады: требования

Об этом в видеообращении рассказала глава Департамента образования и науки КГГА Алена Фиданян.
Уточняется, что работа детских садов начнется с подготовки помещений и проверки состояния здоровья работников и детей.
Первоначально после открытия в детских садах будут действовать такие требования:
– родителям ограничен вход в садик;
– родительские собрания будут проводиться дистанционно;
– ежедневный осмотр детей;
– ежедневная обработка и проветривание помещений;
– отдельные входы для всех групп детей;
– группы нельзя объединять и проводить общие мероприятия.
В свою очередь в школах после открытия будут введены следующие правила:
– открыть все запасные выходы и входы;
– разное начало занятий для возрастных категорий учащихся (начальная, средняя, старшая школа);
– родители должны будут измерять детям температуру утром, на входах и выходах;
– изменится режим работы столовой и передвижения детей по коридорам школы;
– массовые мероприятия будут ограничены;
– бумажные журналы заменят электронными;
– ограничен вход в школу родителям.
На видео с 23:30
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