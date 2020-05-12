Как будут работать школы и детские сады: требования

Стали известны новые правила работы образовательных учреждений после выхода из карантина в начале следующего учебного года.

Об этом в видеообращении рассказала глава Департамента образования и науки КГГА Алена Фиданян.

Уточняется, что работа детских садов начнется с подготовки помещений и проверки состояния здоровья работников и детей.

Первоначально после открытия в детских садах будут действовать такие требования:

– родителям ограничен вход в садик;

– родительские собрания будут проводиться дистанционно;

– ежедневный осмотр детей;

– ежедневная обработка и проветривание помещений;

– отдельные входы для всех групп детей;

– группы нельзя объединять и проводить общие мероприятия.

В свою очередь в школах после открытия будут введены следующие правила:

– открыть все запасные выходы и входы;

– разное начало занятий для возрастных категорий учащихся (начальная, средняя, старшая школа);

– родители должны будут измерять детям температуру утром, на входах и выходах;

– изменится режим работы столовой и передвижения детей по коридорам школы;

– массовые мероприятия будут ограничены;

– бумажные журналы заменят электронными;

– ограничен вход в школу родителям.

На видео с 23:30