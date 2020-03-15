Всемирная организация здравоохранения рекомендует для профилактики коронавируса COVID-19 чаще мыть руки и пользоваться антисептиками. Последние при этом постепенно исчезают из аптек и магазинов на фоне панических настроений.

В то же время средство для дезинфекции можно изготовить самостоятельно, и в ВОЗ рассказали, как это сделать.

Так, для приготовления 1 литра антисептика понадобятся:

• 833,3 мл этилового спирта или 751,5 мл изопропилового спирта;

• 41,7 мл перекиси водорода;

• 14,5 мл глицерина;

• стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода;

• стеклянная или пластиковая емкость с завинчивающейся пробкой;

• деревянные, пластиковые или металлические лопатки для перемешивания;

• мерные емкости, пластиковые или металлические воронки, пластиковые флаконы с герметичными крышками.

Способ приготовления:

Спирт, предназначенный для изготовления антисептика, наливается в емкость до градуированной отметки. После этого добавляется перекись водорода и глицерин (с использованием мерной емкости, мензурки).

Затем в емкость доливается стерильная дистиллированная или охлажденная кипяченая вода. Для предотвращения испарения раствора антисептика емкость необходимо немедленно закрыть крышкой или пробкой.

Раствор необходимо размешать путем легкого взбалтывания или с использованием лопатки, а потом разлить в небольшие емкости, которые можно будет носить с собой.

Ряд инструкций для изготовления антисептика дала доктор медицинских наук и педиатр Элиза Сонг. По ее словам, коронавирусы могут деактивировать: 62-71 % этаноловый спирт; 0,5 % перекись водорода, 0,1 % гипохлорит натрия (отбеливатель). Лучшим решением, по словам Сонг, является дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60 %. Она обнародовала несколько рецептов, как его можно изготовить.

Вариант № 1 с 99 % изопропиловым спиртом:

• 2 части алкоголя

• 1 часть геля алоэ вера

(Например, ⅔ стакана алкоголя + ⅓ стакана алоэ вера).

Вариант № 2 с 91 % изопропиловым спиртом:

• 3 части алкоголя

• 1 часть геля алоэ вера

(Например, ¾ стакана алкоголя и ¼ стакана алоэ вера).

Вариант №3 с 70 % изопропиловым спиртом:

• 9 частей алкоголя

• 1 часть геля алоэ вера

(Например, 90 мл алкоголя + 10 мл или 2 чайных ложки геля алоэ вера).

Смешать ингредиенты можно в емкости, в которой будет находиться антисептик. В него можно добавить любое эфирное масло из тех, которые имеют антимикробное действие: шалфей; лаванда; чайное дерево; мята; тимьян; корица; эвкалипт; орегано.

Как пользоваться антисептиком

• Обрабатывайте руки 20 – 30 секунд.

• Во время использования налейте антисептик в сложенную горсткой ладонь, чтобы покрыть всю поверхность, а затем потрите одну ладонь о другую. Переплетите пальцы, растирая ладони. Важно, чтобы антисептик был распределен по всей поверхности обеих рук.

• Важно не вытирать антисептик, пока руки не высохнут. После того, как ваши руки высохли, они “безопасны”.