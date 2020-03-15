В то же время средство для дезинфекции можно изготовить самостоятельно, и в ВОЗ рассказали, как это сделать.
Так, для приготовления 1 литра антисептика понадобятся:
• 833,3 мл этилового спирта или 751,5 мл изопропилового спирта;
• 41,7 мл перекиси водорода;
• 14,5 мл глицерина;
• стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода;
• стеклянная или пластиковая емкость с завинчивающейся пробкой;
• деревянные, пластиковые или металлические лопатки для перемешивания;
• мерные емкости, пластиковые или металлические воронки, пластиковые флаконы с герметичными крышками.
Способ приготовления:
Спирт, предназначенный для изготовления антисептика, наливается в емкость до градуированной отметки. После этого добавляется перекись водорода и глицерин (с использованием мерной емкости, мензурки).
Затем в емкость доливается стерильная дистиллированная или охлажденная кипяченая вода. Для предотвращения испарения раствора антисептика емкость необходимо немедленно закрыть крышкой или пробкой.
Раствор необходимо размешать путем легкого взбалтывания или с использованием лопатки, а потом разлить в небольшие емкости, которые можно будет носить с собой.
Ряд инструкций для изготовления антисептика дала доктор медицинских наук и педиатр Элиза Сонг. По ее словам, коронавирусы могут деактивировать: 62-71 % этаноловый спирт; 0,5 % перекись водорода, 0,1 % гипохлорит натрия (отбеливатель). Лучшим решением, по словам Сонг, является дезинфицирующее средство для рук с содержанием спирта не менее 60 %. Она обнародовала несколько рецептов, как его можно изготовить.
Вариант № 1 с 99 % изопропиловым спиртом:
• 2 части алкоголя
• 1 часть геля алоэ вера
(Например, ⅔ стакана алкоголя + ⅓ стакана алоэ вера).
Вариант № 2 с 91 % изопропиловым спиртом:
• 3 части алкоголя
• 1 часть геля алоэ вера
(Например, ¾ стакана алкоголя и ¼ стакана алоэ вера).
Вариант №3 с 70 % изопропиловым спиртом:
• 9 частей алкоголя
• 1 часть геля алоэ вера
(Например, 90 мл алкоголя + 10 мл или 2 чайных ложки геля алоэ вера).
Смешать ингредиенты можно в емкости, в которой будет находиться антисептик.
В него можно добавить любое эфирное масло из тех, которые имеют антимикробное действие: шалфей; лаванда; чайное дерево; мята; тимьян; корица; эвкалипт; орегано.
Как пользоваться антисептиком
• Обрабатывайте руки 20 – 30 секунд.
• Во время использования налейте антисептик в сложенную горсткой ладонь, чтобы покрыть всю поверхность, а затем потрите одну ладонь о другую. Переплетите пальцы, растирая ладони. Важно, чтобы антисептик был распределен по всей поверхности обеих рук.
• Важно не вытирать антисептик, пока руки не высохнут. После того, как ваши руки высохли, они “безопасны”.