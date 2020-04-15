Коронавирус может проявляться бессимптомно или же по своим признакам быть похожим на сезонную ОРВИ. Поэтому людей, которые уже переболели COVID-19 может быть гораздо больше.

#Буквы рассказывают, как узнать переболели ли вы коронавирусом.

Какие симптомы коронавируса

Некоторые специфические симптомы способны указать, что вы уже перенесли коронавирус. Напомним, в статье #Букв “Как лечат коронавирус в Израиле: Мы не даем больным с легкой формой болезни никаких лекарств”, самыми частыми симптомами коронавирусной инфекции на начальной стадии являются:

боль в горле;

иногда насморк;

легкий кашель;

легкое недомогание;

мышечные боли;

боли в спине;

понос.

Так, по данным ученых из Оксфордского университета, существует пять “легких” симптомов (не температура, сухой кашель и озноб), которые могут говорить о том, что это коронавирус.

Один из первых симптомов, хотя он и довольно редок, — потеря обоняния. Этот признак коронавирусной инфекции был обнаружен недавно.

Второй симптом — сильная боль в животе. Она может быть как самостоятельным симптомом, указывающим на совершенно другие заболевания брюшной полости, так и признаком коронавируса. Во втором случае ощущения появляются в нижних отделах легких, но отдает болью именно в живот.

Третий симптом — жидкий стул, или диарея. Этот симптом проявил себя еще на первых порах пандемии — среди пациентов госпиталя в Ухани. Он наблюдался как минимум у 204 больных коронавирусом.

Четвертый симптом, а вернее тревожный сигнал, – воспаление глаз. Вирус проникает в организм через слизистые оболочки, поэтому глаза страдают так же, как нос и горло. Конъюнктивит — один из первых признаков заражения, когда остальные симптомы еще не проявились.

Пятый симптом — сильнейшая усталость и слабость. Если особых причин для переутомления не было, но человек все равно не чувствует сил, значит вполне возможно, что в его организм проникла инфекция и подтачивает его силы.

Как узнать переболели ли вы коронавирусом

Ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко в комментарии #Буквам объяснил, что для того, чтобы узнать переболели вы коронавирусом, необходимы специальные тесты на антитела к COVID-19.

“Когда организм сталкивается с патогеном, иммунная система вырабатывает антитела для того, чтобы бороться с инфекцией. Срок жизни этих антител варьируется в зависимости от заболевания. Пока длится иммунитет, организм готов увеличить выработку этих антител, чтобы нейтрализовать угрозу, если она появится снова. Длительность иммунитета, который формируется после заражения COVID-19, пока неизвестна”, – рассказал он.

Бурлаченко отметил, что есть несколько различных типов тестов на коронавирус.

“Наша страна закупает преимущественно экспресс-тесты, которые предусматривают поиск в образце крови антител М и G. Но надежность такой проверки – небольшая. Дело в том, что антитела начинают вырабатываться в организме примерно через 5-6 дней с момента инфицирования, поэтому в начале заболевания проверка покажет отрицательный результат. Гораздо надежнее является ПЦР-тесты (метод полимеразной цепной реакции). Большинство текущих тестов COVID-19 включают образец мазка из носа или глотки, чтобы определить, действительно ли человек переносит вирус. Затем эти мазки слизи анализируют, часто с помощью лабораторного процесса, на наличие вируса. Есть еще и метод серологического тестирования, но он зачастую позволяет выявить уже переболевших в скрытой форме”, – объяснил эксперт.

По его словам, в аптечные сети по всей Украине завезли быстрые тест-системы на коронавирус.

“Их продают без рецепта, приобрести может любой. Стоимость одного экспресс-теста около гривен. Однако такие тесты нельзя делать самостоятельно, ведь никто не гарантирует вам качества такого тестирования”, -подчеркнул Бурлаченко.

Где можно сделать тест на коронавирус?

В частной клинике “Медиком” экспресс-тест стоит 850 гривен. Еели тест положительный, в клинике берут анализы методом ПЦР, за что придется дополнительно доплатить 180 гривен.

Тестирование на наличие коронавируса можно пройти в лаборатории “МедЛаб”. Быстрый тест на антитела IgM, IgG стоит 1 тыс. грн.

В медицинском центре “Клиника Нова” можно сдать экспресс-тест на антитела за 850 грн.

В клинике “Добробут” экспресс-тест с консультацией врача стоит 1505 гривен, а ПЦР-тест – 2520.

Лаборатория “Дила” не делает экспресс-тесты, а только ПЦР-тест дома у пациента. Цена – 2400 гривен.

В лаборатории “Синэво” тестирование на коронавирус не проводят.

Отметим, что все частные клиники и лаборатории обязаны сообщать Центр общественного здоровья о проведенных тестирования и их результаты.