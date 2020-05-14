Недавняя утечка персональных данных миллионов украинцев делает как никогда актуальным вопрос, как же их защитить.

Ряд советов в комментарии #Буквам дали специалисты по кибербезопасности из “Украинского киберальянса”.

Как отметил активист “Киберальянса” Андрей Перевезий, сейчас трудно говорить о безопасности персональных данных в принципе.

“Если вы отдаете свои персональные данные государству – их невозможно обезопасить. Так же, когда вы отдаете кому-то свои данные, – всегда существует риск того, что доступ к такой информации получат через третьи руки. В то же время особенность хранения персональных данных государством состоит в том, что оно не спрашивает у вас – хотите ли вы, чтобы ваши данные сохранялись. И если государство научится сохранять эту информацию – то и риск утечек станет минимальным”, – рассказал Перевезий.

Пока же ситуация с хранением персональных данных в Украине далека от совершенства киберэксперты дали следующие советы, как их обезопасить:

• необходима двухфакторная аутентификация ко всем возможным социальных сетям и электронной почте;

• для различных досок объявлений следует иметь отдельный номер телефона и отдельную виртуальную банковскую карту;

• для банковских операций также стоит завести отдельный мобильный номер;

• что касается социальных сетей – свой профиль стоит настроить таким образом, чтобы незнакомые вам люди не могли видеть чувствительную для вас информацию: семейные связи, ваших друзей, фотографии и тому подобное;

• не стоит добавлять в друзья людей, которых вы лично не знаете;

• для регистрации в программах лояльности различных магазинов лучше завести себе отдельный почтовый ящик и мобильный номер;

• не стоит оставлять информацию о себе на сомнительных ресурсах.