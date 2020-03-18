Телеканал ICTV принес извинения за ошибочные субтитры, которые появились во время официального видеообращения президента Украины Владимира Зеленского к украинцам.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте канала.

ICTV объяснили инцидент “технической ошибкой”.

“Телеканал ICTV приносит извинения за техническую ошибку, которая произошла вчера во время трансляции обращения президента Украины Владимира Зеленского в 22:30. Учитывая важность обращения, мы приняли решение прервать один из самых популярных телевизионных сериалов, чтобы как можно больше людей, особенно тех, кто не смотрят новости, все равно получили эту общественно важную информацию”, – отмечается в заявлении.

В связи с этим на телеканале призывают зрителей и журналистов “обратить внимание не на эту досадную ошибку, а на содержание обращения”.

В нем Владимир Зеленский объяснял, как украинцам, которые сейчас находятся за рубежом, вернуться домой. Он призвал регистрироваться в системе Министерства иностранных дел “ДРУГ” или обращаться в посольства Украины в разных странах.

“Телеканал ICTV обращается ко всем гражданам Украины и просит быть бдительными относительно ситуации, соблюдать все важные советы, придерживаться карантина”, – говорится в заявлении.

Накануне во время траслянции видеообращения Зеленского на телеканале ICTV запустили титры. В то время, когда глава государства обещал всех украинцев вернуть домой, в титрах написали: “Это я убила Эрику. Она забрала у меня любимого человека. Простите меня, если сможете” и так далее.