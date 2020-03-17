Президент Владимир Зеленский призвал всех украинцев не покидать без необходимости свои дома, а также порекомендовал, что почитать и посмотреть во время карантина.

Видео опубликовано на Facebook-странице Зеленского.

Президент поблагодарил всех, кто сегодня остался дома, и отметил, что в Киеве впервые за долгое время уменьшился уровень загрязнения воздуха.

Продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы продолжают работать, отметил президент. Отдельно он поблагодарил Верховную Раду, которая не ушла на карантин и продолжила работу.

“Страна не остановилась, страна работает” – сказал Зеленский.

Президент также призвал придерживаться не только личной, но и информационной гигиены и доверять информации только из официальных источников.

“Тогда байки о распылении химикатов над Киевом будут вас не пугать, а смешить”, – сказал президент.

“Снова хочу призвать всех. Пожалуйста, без лишней необходимости не выходите на улицу и оставайтесь дома”, – подчеркнул президент.

По его словам, это возможность провести время с семьей, читать книги, смотреть фильмы. В частности, от себя Зеленский посоветовал роман Чака Паланика “Уцелевший” и роман Оксаны Забужко “Музей покинутых секретов”.

“И очень рекомендую — прекрасный французский фильм “Один плюс один”, – сказал Зеленский.

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Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.

Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.