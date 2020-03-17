Видео опубликовано на Facebook-странице Зеленского.
Президент поблагодарил всех, кто сегодня остался дома, и отметил, что в Киеве впервые за долгое время уменьшился уровень загрязнения воздуха.
Продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании и все государственные органы продолжают работать, отметил президент. Отдельно он поблагодарил Верховную Раду, которая не ушла на карантин и продолжила работу.
“Страна не остановилась, страна работает” – сказал Зеленский.
Президент также призвал придерживаться не только личной, но и информационной гигиены и доверять информации только из официальных источников.
“Тогда байки о распылении химикатов над Киевом будут вас не пугать, а смешить”, – сказал президент.
“Снова хочу призвать всех. Пожалуйста, без лишней необходимости не выходите на улицу и оставайтесь дома”, – подчеркнул президент.
По его словам, это возможность провести время с семьей, читать книги, смотреть фильмы. В частности, от себя Зеленский посоветовал роман Чака Паланика “Уцелевший” и роман Оксаны Забужко “Музей покинутых секретов”.
“И очень рекомендую — прекрасный французский фильм “Один плюс один”, – сказал Зеленский.
Напомним, 13 марта погибла 71-летняя женщина из Радомышля (Житомирская область), которая также была больна COVID-19. Пациентка не сразу обратилась за помощью врачей и не самоизолировалась после приезда из-за границы. Один из киевских пациентов, у которых обнаружили коронавирус COVID-19, заразился от пенсионерки из Радомышля.
Ранее сообщалось, что 16 марта в Киеве зафиксировали еще 2 случая COVID-19, количество заболевших в Украине возросло до 7. Некоторые из этих случаев не связаны с поездками за границу. Во вторник, 17 марта, стало известно о еще 7 заболевших. Количество пациентов в COVID-19 возросло до 14.
- Правительство приняло решение остановить работу метро во всех городах, а также остановить перевозки между областями и городами Украины.
- Кабинет Министров Украины принял решение запретить с 17 марта на всей территории страны любые массовые мероприятия с участием более 10 человек.