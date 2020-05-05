Карантин после 22 мая будет снова продлен со смягчениями.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в интервью “Украинскому радио“.

“Кабмин пока на первом этапе продлил карантин до 22 мая, но скорее всего, опираясь на данные ВОЗ карантин будет продлен и в дальнейшем со следующими этапами послабления, если это позволит сделать ситуация в стране”, – сказал Шмыгаль.

Шмыгаль добавил, что решение базируется на расчетах нескольких научных учреждений, в течение 18 дней в Украине наблюдалась стабильная ситуация с ростом количества заболевших.

“Можно говорить, что мы были на этапе роста, но этот этап был очень умеренный и сейчас мы находимся на пике заболеваемости или, так называемом плато, когда количество заболевших ежедневно не меняется. Соответственно, по расчетам пик завершится в районе 8-9 мая, если не будет нарушена карантинный режим. То есть это фактически началось завершение эпидемии для Украины в медицинских терминах. А это значит, что с 11 числа мы можем пойти на первый этап ослабления карантина”, – сказал он.

Кроме того, восстановление работы метрополитена будет проходить в пять этапов.