Звернення Володимира Зеленського щодо пожежі в Зоні відчуження та прибуття нових медичних вантажів.

Сьогоднішнє відеозвернення Володимир Зеленський розпочав з доповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. За словами Глави держави, відкритого вогню там наразі не спостерігається – атомній електростанції та сховищам відпрацьованого палива нічого не загрожує. Нацполіція вже затримала осіб, які здійснили підпал. На них чекає суворе покарання. Крім того, Президент України повідомив про прибуття нових медичних вантажів, а також зазначив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 певною мірою стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.Водночас Володимир Зеленський наголосив, що розслаблятися ще зарано, й закликав українців бути на Великодні свята вдома. А також дав традиційну пораду, чим зайнятися на карантині, запропонувавши низку посилань на великі добірки електронних книжок з українських бібліотек: Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрогоhttps://elib.nlu.org.ua/Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києваhttp://lukl.kiev.ua/Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/

Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 14. April 2020