Об этом он заявил в традиционном видеообращении, опубликованном на странице Офиса Президента в Facebook.
“У нас впереди ключевой, определяющий период. Это именно 20-е числа апреля”, – сказал Зеленский.
По словам Президента, во время пасхальных праздников всем важно оставаться дома.
При этом Президент напомнил о вспышке коронавируса в Киево-Печерской лавре, где заболели уже около 100 монахов.
“Вся эта ситуация демонстрирует, что для коронавируса неважны ваши национальность, пол и верисповедание, демонстрирует, что нельзя относиться к болезни легкомысленно. Поэтому я в очередной раз призываю вас на пасхальные праздники оставаться дома”, – подчеркнул он.
Также Владимир Зеленский добавил, что “от поведения и дисциплины украинцев на Пасху будут зависеть дальнейшие термины карантина”.
Звернення Володимира Зеленського щодо пожежі в Зоні відчуження та прибуття нових медичних вантажів.
Сьогоднішнє відеозвернення Володимир Зеленський розпочав з доповіді про пожежі в лісах Зони відчуження. За словами Глави держави, відкритого вогню там наразі не спостерігається – атомній електростанції та сховищам відпрацьованого палива нічого не загрожує. Нацполіція вже затримала осіб, які здійснили підпал. На них чекає суворе покарання. Крім того, Президент України повідомив про прибуття нових медичних вантажів, а також зазначив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 певною мірою стабілізувалася завдяки свідомості громадян, які дотримуються самоізоляції.Водночас Володимир Зеленський наголосив, що розслаблятися ще зарано, й закликав українців бути на Великодні свята вдома. А також дав традиційну пораду, чим зайнятися на карантині, запропонувавши низку посилань на великі добірки електронних книжок з українських бібліотек: Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрогоhttps://elib.nlu.org.ua/Публічна бібліотека ім. Лесі Українки м. Києваhttp://lukl.kiev.ua/Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського http://nbuv.gov.ua/
Gepostet von Офіс Президента України am Dienstag, 14. April 2020
- Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщал, что в Украине пик заболеваемости коронавирусом ожидается 17 апреля, а из карантина страна может начать выходить с 24 апреля.
- По словам Виктора Ляшко, в данный момент Украина движется по оптимистическому сценарию распространения коронавируса COVID-19, который предусматривает инфицирование не более 2 % населения.