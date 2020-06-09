Об этом сообщает российское издание “Медуза”.

Так, с сегодняшнего дня, 9 июня, в Москве отменили самоизоляцию, пропускной режим, график прогулок. Москвичи, в том числе старше 65 лет, теперь могут без ограничений выходить на улицу.

Также возобновили свою работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, ветеринарные клиники, агентства по трудоустройству, общественные организации, киностудии, студии звукозаписи, научные институты. Театры, концертные организации и цирки теперь могут проводить репетиции творческих коллективов. Также отменили ограничения на посещение городских кладбищ.

По данным издания, Собянин и президент Владимир Путин обсуждали отмену ограничений в столице в минувшие выходные. Этому разговору предшествовало заседание Совета безопасности (4 июня).

“На нем обсуждался рост протестных настроений в стране. По опросам ФСО, он силен, и ограничения из-за вируса — главная причина недовольства сейчас. Такие настроения сильно влияют на голосование по поправкам”, — рассказал источник “Медузы”.

По данным “Левада-центра”, 28 % россиян готовы выходить на протестные акции, это пик протестных настроений за последние полтора года. А рейтинг доверия Путину достиг исторического минимума и составляет 25 %.

Сам Собянин, по словам источника, был настроен на более позднее снятие ограничений: пропускной режим и прогулки по графику должны были отменить с 15 июня, тогда же, по планам мэрии, открылись бы салоны красоты. Заведения общепита, музеи должны были открыться только ближе к концу июня.

“Собянин рассчитывал, что голосование перенесут на осень, и у него будет запас, чтобы самоизоляция продлилась до 1 июля. Но поскольку все переигралось, то пришлось выходить раньше на две недели. Он тут ничего не теряет, для Собянина это не критично. Он открывает город не по указке администрации президента, он под указку АП не хотел плясать. Тут явно просьба с самого верха”, – сказал он.

Другой источник в администрации Путина также отметил, что снятие ограничений в Москве — инициатива лично Путина. По его словам, Собянина заставили поторопиться ради предстоящего голосования по Конституции.

“Собянин и так понимал, что это придется делать перед голосованием, для Кремля это сейчас приоритет. Ко дню голосования люди уже должны более-менее оттаять, отойти от карантина, а не голосовать сразу после снятия ограничений в озлобленном состоянии”, – сказал еще один источник издания.

В связи с этим, последний этап снятия ограничений в столице — возобновление работы бассейнов, ресторанов и фитнес-клубов, детских садов и органов соцзащиты — назначен на 23 июня, прямо накануне начала голосования.

Стоит отметить, что действующая конституция России не позволяет Путину оставаться на посту президента после 2024 года. Однако 10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила внести в конституцию поправку об обнулении президентских сроков. Конституционный суд РФ признал данную поправку законной.

Голосование по внесению изменений в закон должно было состояться 22 апреля, но его отложили из-за пандемии коронавируса. Новая дата голосования назначена на 1 июля. Россиянам предложат ответить на один вопрос: “Вы одобряете изменения в конституцию Российской Федерации?” В бюллетене будет предусмотрено два варианта ответа: за и против.