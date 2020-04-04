Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Kadebostany.
О премьере клипа солистка группы Kazka Александра Зарецкая объявила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что съемки ролика проходили в Стамбуле, а песня “Baby I’m Ok” — одна из самых любимых композиций коллектива.
“Бейби, надеемся, что у вас все окей, ведь у нас есть очень крутая новость! Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии вместе Kadebostanyпредставить видеоработу к EP Drama, в которой одна из историй — наша общая песня “Baby I’m Ok”. Мы счастливы наконец поделиться одной из самых любимых наших песен KAZKA и показать вам видеоработу, которую весной создала команда Kadebostanyв солнечном Стамбуле”, — написала она.
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🔥 KADEBOSTANY – Baby I’m OK (feat. KAZKA)🔥 Бейби, сподіваємось, що у вас все окей, адже в нас є дуже крута новина! Сьогодні ми маємо за честь разом з нашими друзями зі Швейцарії гуртом KADEBOSTANY презентувати відеороботу до EP DRAMA, в якій одна з історій – наша спільна пісня BABY I'M OK. Ми щасливі нарешті поділитися однією з найулюбленіших наших пісень KAZKA та показати вам відеороботу, яку навесні створила команда KADEBOSTANY у сонячному Стамбулі. Лайкайте, пишіть свої враження про трек і кліп в коментарях та обов’язково підписуйтесь на наші канали, аби не пропустити відео-backstage, прем’єра якого відбудеться вже за тиждень. ➡️Прем’єра відео. Лінк у біо.⬅️ #kazka #kazkaband #kadebostany #babyiamok
Ролик стал одной из видеоглав мини-альбома Kadebostanyв по название Drama. Автором клипа выступил турецкий режиссер Хасан Куюджу.
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