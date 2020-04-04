Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Kadebostany.

О премьере клипа солистка группы Kazka Александра Зарецкая объявила на своей странице в Instagram. Певица отметила, что съемки ролика проходили в Стамбуле, а песня “Baby I’m Ok” — одна из самых любимых композиций коллектива.

“Бейби, надеемся, что у вас все окей, ведь у нас есть очень крутая новость! Сегодня мы имеем честь вместе с нашими друзьями из Швейцарии вместе Kadebostanyпредставить видеоработу к EP Drama, в которой одна из историй — наша общая песня “Baby I’m Ok”. Мы счастливы наконец поделиться одной из самых любимых наших песен KAZKA и показать вам видеоработу, которую весной создала команда Kadebostanyв солнечном Стамбуле”, — написала она.

Ролик стал одной из видеоглав мини-альбома Kadebostanyв по название Drama. Автором клипа выступил турецкий режиссер Хасан Куюджу.

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